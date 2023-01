Pablo Ventura: "me encantaría escuchar por qué me nombraron"

Hace casi tres años, Pablo Ventura fue implicado falsamente por los rugbiers en el asesinato de Fernando Báez Sosa. Este remero oriundo de la ciudad de Zárate estuvo preso, aunque por falta de pruebas fue liberado y sobreseído de la causa poco después.

En diciembre de 2021 se conoció que el joven demandó al Ministerio Público Fiscal del Poder Judicial bonaerense por 10 millones de pesos como resarcimiento por los daños sufridos por esa "infundada e injusta detención".

"Al día de hoy no sé quién fue, nadie me lo dijo. Hasta el día de hoy no sé por qué me acusaron", expresó.

Ventura salió a cenar la noche del 17 de enero de 2020 con su familia a un restaurante de Zárate y tras ello se fue a dormir sin imaginarse que horas después quedaría detenido por un asesinato cometido a unos 470 kilómetros de donde él se encontraba.

Ante la afirmación del testigo, el fiscal Juan Manuel Dávila le repreguntó por qué se refería a que actuaban en grupo: “Siempre, eran tres, cuatro o cinco, siempre eran mayoría (a la hora de pelear) contra una o dos personas”.

Todavía no puedo creer que al día de hoy nadie sepa quien dio mi nombre”, dice. Y agrega: “Pienso en esos cuatro días que estuve encerrado y ‘me da cosa’. Es una situación horrible que no se la deseo a nadie”.

Después y a pesar de haber afirmado que jamás tuvo trato con los implicados, el joven reconoció que tenía un mal concepto de Lucas Pertossi. “Una vez nos vimos mal y tuvo pelea con un conocido mío, pero nada más”, se limitó a decir.

Por último, sostuvo con relación al asesinato a golpes de Fernando Báez Sosa:” No me sorprendió lo que hicieron, porque ya habían tenido peleas”. Y pidió: “Espero que se haga justicia y que los que hicieron lo que hicieron paguen”.