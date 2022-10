Obras sociales y prepagas ponen restricciones en la cobertura de leches especiales

La asociación RedInmunos, integrada por padres y madres de niños que padecen algún tipo de alergia a alimentos, expresó su preocupación ante las dificultades que muchas obras sociales y prepagas ponen para la entrega de las leches especiales, cuya cobertura está garantizada al 100% por la ley nacional 27.305 del año 2016.

Sandra Del Hoyo, presidenta honorario y fundadora de RedInmunos, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Ciudadano News) y se refirió a esta situación: “Ocurre que ni obras sociales ni prepagas están respondiendo ni están cubriendo las fórmulas y, en algunos casos, luego de peleas, notas, intervención de la Justicia, o de la Superintendencia de Servicios de Salud, otorgan algunos de los tarros que indica el médico, pero no todos. Ponen límites de edad cuando la ley es clara y no tiene límites. Esta es la situación que estamos pasando desde el primer día que se puso en vigencia la ley hasta el día de la fecha".

“El número de las familias que no pueden conseguir la leche no lo tenemos, no es algo que podemos medir, pero sí tenemos constantemente y a diario el pedido de ayuda de las familias que nos preguntan cómo seguir, cómo hacer y por dónde empiezan a pelearla. Lo que sí sabemos, en cuanto a la patología que trabajamos, es la alergia de alimentos. En este caso, la leche especial es para combatir la alergia a la proteína de la leche de vaca, pero la ley también contempla otras enfermedades metabólicas, de orden digestivo y demás. Te puedo decir que el 3% de los niños tiene este problema de alergia a la proteína de leche de vaca", explicó la especialista.

En ese sentido, la mujer aseguró: “La lactosa es el azúcar de la leche y produce una intolerancia, que si bien el niño tiene que no consumir lácteos, es muy distinto el mecanismo de acción, la reacción y el futuro en la patología. Incluso hay niños que con leche deslactosada, la que se compra en el súper, funciona, o también con leche de cabra. En cambio, la alergia a la proteína de leche de vaca es más compleja, en este caso no pueden recibir ningún tipo de leche, ni deslactosada ni la de cabra. La dieta y las reacciones de la intolerancia de leche de vaca generalmente son gastrointestinales. Esta alergia tiene reacciones intestinales pero también tiene reacciones respiratorias, dérmicas, incluso hasta con riesgo de vida en algunos casos".

Las únicas herramientas que tenemos son estas: visibilizar y pedir que se cumpla la ley. Las prepagas nos tienen que dar la leche, es su obligación por ley. Las latas de leche salen entre 17 y 23 mil pesos la lata de 400 gramos”.

Para colaborar con la causa se debe ingresar en www.change.org/LechesEspecialesYA