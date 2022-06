Murió sin reconocer a su hijo pero el abuelo hizo un pedido a la Justicia y le dio su apellido

Imagen ilustrativa.

En Tucumán se dio un caso judicial que sentó precedentes importantes: un hombre reconoció a su nieto, luego de que su hijo falleciera sin darle el apellido. Si bien el niño no logró establecer un vínculo con su progenitor, no ocurrió lo mismo con su abuelo, quien estuvo presente desde su nacimiento.

Mariana Josefina Rey Galindo fue la magistrada que tomó el caso, en el juzgado de Familia y Sucesiones del Centro Judicial Monteros y, en diálogo con El Interactivo, contó cómo decidió que Tomy (seudónimo del niño) lleve el apellido de su papá, gracias al lazo afectivo que lo une con su abuelo.

En principio, explicó que el padre del niño no lo reconoció al nacer y que, al tiempo, se mudó a otra provincia por trabajo, donde falleció por circunstancias del COVID-19.

"Tomy tiene 10 años, durante ese tiempo el padre no lo reconoció, pero el abuelo lo acompañó toda esta vida", relató.

Y dijo, además, que el hombre actualmente "lo retira de la escuela, participa en todos los actos, está reconocido en el ámbito escolar y puede ir a las reuniones, porque la mamá trabaja".

Lo cierto es que la familia decidió buscar un vínculo legal y es por esto que realizaron un ADN y se presentaron ante la justicia.

“Nosotros no tenemos la figura del reconocimiento póstumo y reconocimiento por parte de otras personas que no sean progenitores. Pero este abuelo es muy respetuoso de estas instancias y de la decisión o no decisión de este hijo fallecido", aseguró Rey Galindo.

No obstante, la Justicia falló a favor: "En la audiencia, cuando hablamos del nombre e informarle a Tomy que podía adicionar el apellido del padre, ponerlo en primer orden o dejarlo para después, para que pensara, yo le dije '¿qué tenés pensado decirles a tus compañeros y la seño, sobre el apellido?' Y me dice, 'no entendés nada, son mis amigos los que me preguntan por qué no tengo el apellido 'G'. Tenés que ponérmelo'. Es maravilloso porque la solución estaba en la vida real".

El paralelismo con la película 'Coco'

Lo cierto es que esto no fue comunicado a la ligera, sino que el equipo del Centro Judicial Monteros optó por el arte de lo audiovisual para trasladar la decisión a Tomy.

La letrada especificó que “la ley como tal no se humaniza, porque sigue siendo una cosa. Los que se humanizan son los que operan con esto" y señaló que detrás del video hubo un trabajo interdisciplinario de psicólogos y diseñadores, que partieron de la película Coco, por la similitud con la vida del niño.

"Tenía que ver con la búsqueda de su historia, sus raíces, con el abuelo. E incluso en Coco hay un personaje que es la mascota; en (la vida de) Tomy también, porque el abuelo Quique le regaló su perro Roco, cuando nació. Esto es una anécdota, no está puesto, pero cuando obtienen la sentencia de reconocimiento como abuelo y nieto, Tomy me dice 'entonces ahora le voy a poder poner el mismo apellido a Roco'", completó con emoción Rey Galindo y compartió con Ciudadano News el video editado: