Movimientos sociales se reúnen hoy para definir nuevas protestas

En el día de ayer la Ciudad de Buenos Aires fue el epicentro de manifestaciones que realizaron organizaciones sociales de izquierda y otras afines al Gobierno; situación que se vio replicada en diversas ciudades del país en reclamo por la “universalización” de programas como el Potenciar Trabajo.

Sebastián Martino, coordinador general Barrios de Pie Libres del Sur en la ciudad de Buenos Aires, dialogó en el programa Metaverso y explicó que además solicitaban una reunión con la Ministra de Economía Silvina Batakis, la cual no fue concedida: “Nos recibió la policía y después de algunas idas y vueltas no nos recibió nadie y eso es un problema”, lamentó.

Frente a los diversos reclamos que vienen ejecutando, desde las organizaciones sociales consideran que el Salario Básico Universal es la solución. Martino aclaró que ellos lo llaman “refuerzo de salario” y el objetivo es la universalización del programa Potenciar Trabajo.

En tanto, por primera vez desde que asumió Alberto Fernández a la Presidencia de la Nación los espacios sociales afines al Gobierno, nucleados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP); y las organizaciones piqueteras de izquierda, lideradas por el Polo Obrero (PO), se reunirán hoy a las 15 en la sede del PO en CABA para “unificar acciones” y medidas de fuerza en la calle, contra las políticas sociales y el plan económico implementado por Silvina Batakis.

La relación con CFK

Con respecto al vínculo que mantienen con la vicepresidenta luego de sus declaraciones sobre los movimientos sociales, el dirigente social dijo que “ella ataca a los más vulnerables”, además cuestionó: “¿Por qué no acusa a los grandes generadores de precios, por qué no se mete con Techint, que son sus amigos y están haciendo un quilombo bárbaro con el gasoducto, por qué no critica al FMI? No, nos pega a nosotros. Eso es un acto de cobardía”

Durante la entrevista recordó que en la primera presidencia de Néstor Kirchner, los Potenciar Trabajo bajaron “porque hubo generación de empleo y no había inflación”, situación que comparó con la realidad actual: “digo esto porque ella dijo que hay un montón de Potenciar Trabajo y claro, hay un montón, pero la culpa es de ella que se olvidó de todo lo que hicieron en algún momento, y prefirió arreglar con los grandes sectores del poder”, sentenció.

Aumento en el Congreso

En la tarde de ayer las autoridades de la Cámara de Senadores y de Diputados de la Nación, Cristina Kirchner y Sergio Massa, comunicaron que llegaron a un acuerdo por una recomposición salarial del 69% para los trabajadores del congreso. El sueldo de entrada de un trabajador del Poder Legislativo ronda los $80.000 mientras que en la escala superior está cercano a los 500.000 pesos.

Al respecto, Marino consideró la medida “obscena”: “A quien cobra 80 mil pesos estaría bien que le aumenten, pero el que cobra 500 mil pesos que tenga un aumento de casi el 70% nos parece obsceno”, dijo.

Y agregó: “Cristina que dice que ama al pueblo cobra 110 jubilaciones por mes y nunca le escuchamos el mínimo atisbo de decir voy renunciar a esto o lo voy a donar a unos comedores. La casta política vive alejada del pueblo y en situaciones de crisis, la casta intenta aumentar inclusive sus beneficios y privilegios. Nos cae muy mal”, finalizó.