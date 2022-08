Mercedes Klappenbach: "Sin justicia reinará la corrupción"

La sede Argentina de la Asociación de Mujeres Americanas (AMA) emitió un documento firmado por más de 500 mujeres de todo el país, en el que que coincidieron con el pedido de sentencia del Fiscal Federal Diego Luciani en la Causa Vialidad, a raíz de la postura que tomó el kirchnerismo y sus seguidores ante las últimas declaraciones de la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

La titular de AMA, Mercedes Moreno Klappenbach, detalló a Ciudadano News: "Queremos agradecer a los fiscales Luciani, Mola y a sus equipos, como así también a quienes iniciaron esta denuncia en el 2008 y a quienes llevaron adelante la investigación que Patricia Bullrich y Fernando Iglesias acompañaron. En estos días pudimos ver la entramada de corrupción, cuya única finalidad fue la de defraudar al fisco".

Moreno expresó: "Ese dinero podría haber sido utilizado para hospitales, rutas, escuelas, viviendas, cloacas entre muchas otras cosas. Sin embargo creemos que hay una nueva etapa que pareciera que va a comenzar en la Argentina".

A su vez, resaltó: "Los fiscales creen en la justicia y a la señora vicepresidente me gustaría decirle que nadie la persigue, que nadie persigue al peronismo, que deje de victimizarse y que presente las pruebas si se considera inocente, pero que por favor no agreda, no genere violencia y no pretenda llevarnos al barro porque los argentinos no somos violentos y no vamos a salir a confrontar".

Finalmente, la titular de AMA expresó: "Necesitamos justicia, porque sin justicia en la República no hay libertad, sin justicia no hay paz y sin justicia reinará la corrupción, el peor de todos los males".

Producción periodística: Daniel Gallardo