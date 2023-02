Patricia Bullrich amenazó a De Marchi con intervenir el PRO en Mendoza

Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, aseguró que Omar De Marchi, titular del PRO en Mendoza, pone "en crisis una provincia gobernada" por Juntos por el Cambio (JxC). Posteriormente, comentó que el lunes "se va a tomar una decisión" en una reunión del PRO nacional que analizará si el distrito debe ser intervenido.

Cuidar el Frente

"La preservación de los distritos donde gobernamos está por encima de todo. Estamos buscando ser gobierno nacional entonces no se puede poner en crisis una provincia gobernada por JxC porque un dirigente diga `me importa más lo que me pasa a mí que lo que le pasa al país'", expresó Bullrich en Radio Nihuil.

La coalición vive momentos de tensión en la provincia luego de que el senador radical y exgobernador Alfredo Cornejo, con el apoyo del mandatario actual Rodolfo Suarez, se candidateó para la gobernación por lo que Omar De Marchi amenazó con abandonar el frente Cambia Mendoza y postularse por separado.

"Cornejo y De Marchi van a poder competir en las PASO para ver quién es el mejor candidato. Lo que no puede pasar es romper la coalición. Eso atenta contra las posibilidades de JxC y pone la individualidad encima de la necesidad colectiva. No está dentro de los cálculos de nuestra coalición romper", aseguró Bullrich.

Consecuencias

Posteriormente, la titular del PRO aseguró que el partido podría ser intervenido en Mendoza y que "el lunes se va a tomar una decisión" al respecto en el marco de una reunión de la conducción del PRO nacional. De cualquier forma, aclaró que "equipo de dirigentes va a hablar con De Marchi" para intentar aclarar la situación.

"No hay decisiones individuales. Hay un reglamento y se tienen que apegar a la ley. Soy presidenta del PRO y estoy pensando cómo se presenta el partido en 24 distritos de los cuales tres gobernamos. Para hacer las cosas bien, la ley es lo que rige", expresó. Cabe aclarar que en la última reunión del partido, Bullrich tuvo un fuerte cruce con Horacio Rodriguez Larreta por lo que ocurre en Mendoza.

Rodolfo Suarez definió que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) en la provincia se realizarán el 11 de junio mientras que las generales el 24 de septiembre.