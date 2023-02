Luis Petri aseguró que no se baja en la carrera por la Gobernación

Luego de que Alfredo Cornejo aceptara la precandidatura a la gobernación de Mendoza impulsada por el gobernador Rodolfo Suarez, Luis Petri aseguró que no se baja de la carrera por el máximo cargo en la provincia. En charla con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) aseguró que tiene “una fuerte vocación para gobernar la provincia de Mendoza y por eso la he recorrido durante todo el año pasado”. Al mismo tiempo, comentó que los miembros de los partidos políticos “necesitamos escuchar a los mendocinos, necesitamos empaparnos de las preocupaciones y de las necesidad que tenemos que resolver”.

Los candidatos

Respecto al resto de los precandidatos del frente Cambia Mendoza, Cornejo y Omar de Machi, comentó: “Bienvenido que existan alternativas, es bueno que la gente pueda optar, pueda decidir qué quiere para Mendoza en los próximos 4 años. Si quiere que las cosas continúen como están o si quiere que las cosas cambien y se transforme Mendoza”.

Sobre la provincia que aspira a gobernar, aseguró que “son muchas las cosas que hay que mejorar, vamos por parte, el tema educación, necesitamos luchar fuertemente para combatir la deserción escolar porque los chicos que no terminan la escuela son chicos que tienen menos oportunidades laborales, tienen menos posibilidades de cobrar buenos sueldos, por eso es imprescindible garantizar la terminalidad educativa y tiene que ser una política de Estado”.

Cambiar la Educación

“Son 10 mil chicos que les va a costar acceder a un empleo registrado, no van a tener las mismas posibilidades de chicos que terminan la secundaria y esto es una gravedad que hay que resolver”, comentó. Posteriormente, argumentó que “hay que ir a buscar a los chicos a sus casas y hay que obligar a los padres a que los envíen, porque muchos de los chicos que terminan desertando probablemente sus padres cobren la asignación universal y es su obligación para recibirla que los chicos estén en la escuela”.

En la misma sintonía, aseguró que “necesitamos una escuela que forme para el trabajo, una escuela del siglo 21, que enseñe desde primero a quinto año inglés obligatorio porque de esa manera le estamos dando una herramienta para que salga al mercado laboral y se inserten”.

Por otro lado, comentó que “tenemos un turismo que ha caído un 30% y ahí es necesario diversificar la oferta turística de la provincia. En donde no solo apostemos a un turismo dolarizado sino también un turismo que se acerque a la alta montaña, un turismo que sea capaz de receptar a la tercera edad”.

Desafíos que vienen

“A la sociedad no hay que mentirle, hay que decirle la verdad. Este gobierno nacional va a meter billetes, va a darle a la maquinita y eso genera inflación y hay que solucionar el problema de déficit”, remarcó.

A la vez comentó que “serán años duros en donde hay que tomar decisiones difíciles pero hay que ponerse rojo una vez y no colorado todo el tiempo”. En ese sentido argumentó que “hay que reformar las leyes laborales, adecuarlas al siglo 21 para permitir que 5 millones de personas que hoy están precarizadas se inserten en el mercado laboral” así como “resolver el problema de los planes sociales, no tienen que ser planes descansar y tienen que ser planes para personas que lo necesitan, no pueden ser un desincentivo al trabajo”.

Por último aseguró: “me da el cuero, el alma, tengo el coraje y las convicciones como demostré cuando pase por la Cámara de Diputados” y remarcó: “se necesita decisión política y por eso quiero presentarme en las próximas elecciones como gobernador”.

La entrevista completa

