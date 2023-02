En primera persona: Alfredo Cornejo será precandidato a gobernador de Mendoza

El senador nacional Alfredo Cornejo publicó este miércoles en su cuenta de Twitter la confirmación de su precandidatura como gobernador de la provincia de Mendoza. En ese mismo mensaje dejó en claro su intención de participar de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias por Cambia Mendoza, el espacio político que lo aglutina.

"He escuchado con atención todas la opiniones en torno a la propuesta que ha hecho pública Rodolfo Suarez, y me he tomado el tiempo necesario para reflexionar. Quiero comunicar a los mendocinos que he decidido aceptar la postulación para ser Gobernador", escribía el exmandatario provincial y actual legislador de Juntos por el Cambio.

Dicho anuncio se dio durante la mañana del miércoles 8, luego de que el gobernador Rodolfo Suarez lo anunciara como candidato. Se esperaba entonces la palabra de Cornejo, para refrendar o rechazar ese deseo del primer mandatario cuyano.

En otra parte del mensaje, Alfredo Cornejo señaló que acepta la propuesta "con la vocación de seguir construyendo un nuevo Estado que les permita a los mendocinos vivir cada vez mejor y, también, lo hago con la determinación de influir en el contexto nacional, que es donde se define buena parte del destino de las provincias".

El futuro candidato expuso a Mendoza como ejemplo nacional: "Argentina necesita más del ejemplo de Mendoza. Por eso quiero aportar nuestros valores de orden, austeridad, institucionalidad y, sobre todo, quiero sumar una visión moderna de la gestión de la economía para terminar con el ciclo del fracaso kirchnerista”.

La conferencia de prensa, en la que se confirme dicha candidatura, será a las 18. En ella estarán presentes tanto el candidato como el actual gobernador de Mendoza.