Felipe Pigna: “Me parece muy canalla discutir la cifra de desaparecidos”

El mediático historiador Felipe Pigna charló con el programa Metaverso de Ciudadano.News y repasó diversos aspectos de la última dictadura cívico militar que asaltó el poder hace hoy exactamente 47 años y por lo que se conmemora el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia con diversas marchas, manifestaciones y convocatorias en todo el país.

Pigna contó que está en Mendoza participando del ciclo Entre Viñas y Letras organizado por la Municipalidad de Maipú, donde este viernes desde las 20 estará en el Cine Imperial charlando con el periodista Andrés Gabrielli sobre el 24 de Marzo.

“Ese 24 de marzo no llegó de la nada, sino que tuvo una previa muy compleja. En el 75 ya mucha gente descreía de la democracia y creyó en una solución drástica, pero se encontró con un remedio mucho peor que la enfermedad. Fue un momento donde perdimos la libertad, la posibilidad de leer lo que queríamos, de ver las películas que queríamos, perdimos seres queridos, hubo tortura, muerte, desaparición de compatriotas, se destruyó el aparato productivo nacional, hubo una guerra muy dolorosa perdida como fue Malvinas”, detalló Pigna.

“Todo eso pasó en esos siete años de locura. Y también hay cosas lindas, digamos, para contar de ese momento, como lo que tiene que ver con las resistencias de todo tipo que tuvo esa dictadura por el lado de los derechos humanos, de los sindicatos, pero también de la cultura. Sin dudas marcaron un camino Serú Girán, la Revista Humor, Mercedes Sosa, la gente que siguió cantando, siguió, a pesar de todo, yendo al teatro. Hay cosas que no siempre se cuentan en este relato monocorde, se dice que todo fue horrendo, que lo fue, pero no todos nos rendimos, eso no ocurrió”, siguió el conocido historiador.

En ese sentido, profundizó el aspecto de la resistencia cultural del periodo más oscuro de la historia nacional: “Hay canciones muy explícitas que demuestran mucho coraje. ‘José Mercado’ era José Alfredo Martínez de Hoz, claramente. ‘Canción de Alicia en El País’ hablaba de todo lo que nos estaba pasando y antes hay una canción de Charly García como solista que dice ‘No te dejés matar’. No quiero dejar de mencionar Los Dinosaurios. Era todo un movimiento muy potente que subterráneamente estaba a pesar de lo que ellos pretendían. Se siguió pensando, se siguió escribiendo. No hubo silencio en ese sentido. Ellos impusieron un silencio, pero no todo el mundo se cayó”.

Respecto a los aspectos más macabros de la dictadura, además de los asesinatos, desaparecidos y robo de bebés, también el plan era meterle mucho miedo a la sociedad.

“Por ejemplo el testimonio de Adriana Calvo de Laborde, que aparece en la película Argentina,1985, fue uno de los testimonios más conmovedores del periodo. Yo la entrevisté hace muchos años, falleció lamentablemente, y contaba que algunos detenidos eran liberados para que contaran lo sucedido y el terror se expandiera. Eso es terrorismo. Además también el método de la desaparición paralizaba, por lo menos, al núcleo familiar. El mensaje era ‘si hacemos algo qué puede pasar con la persona que está adentro’. El método fue perverso, la desaparición de personas fue muy efectiva en ese sentido”, resumió.

Pigna también se refirió a los discursos que buscan relativizar el horror de la dictadura poniendo en entredicho el número de desaparecidos. “No entro en esa porque es una provocación. Igualmente les recomiendo un artículo de alguien insospechado de cercanía con la subversión como es el periodista del diario La Nación Hugo Alconada Mon, quién publicó en el 2006 un informe del Ejército que en 1978 admitía la desaparición o asesinato de más de 22.000 personas”, detalló Pigna.

“Es decir que la cifra de 30.000 desaparecidos que calculan los organismos de DDHH está muy cerca. De todas maneras, me parece muy canalla discutir la cifra porque de alguna manera culpabiliza a las víctimas, como si las víctimas fueran responsables de esa incertidumbre, cuando en realidad la incertidumbre es producto pura y exclusivamente del método elegido, que fue la represión ilegal, la ausencia de juicio, la ausencia de documentos”, y cerró Pigna: “Tendríamos certezas si se hubiera obrado de acuerdo a la ley, pero no fue así. Por lo tanto es el colmo que al dolor de las víctimas se les sume la responsabilidad de la inexactitud supuesta de un número”.