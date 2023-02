La Caja de Previsión para Profesionales de la Salud de Mendoza, entidad creada hace 23 años, recibe los aportes de diversas especialidades del área, como medicina, odontología, bioquímica, farmacéutica, kinesiología, psicología, obstetricia, fonoaudiología, entre otras. En los últimos tiempos, ha recibido una serie de críticas e impugnaciones –comunicadas por Ciudadano News en su momento–, puntualmente referentes de la psicología y la kinesiología, que denunciaban fuertes aumentos en los aportes y riesgo patrimonial en caso de incumplimiento en los aportes, que son por ley obligatorios.

Frente a eso, el doctor Félix Nallim, presidente de la entidad, brindó precisiones a este medio: “Empezaría diciendo que la caja goza de muy buena salud, y que siempre actúa dentro de la ley, no hay otra manera en que podamos trabajar”, indicó, agregando: “Se llamó a una asamblea el 6 de diciembre del 2022 tomando todos los recaudos pertinentes, se comunicó a través de lo que dice la ley, que es el Boletín Oficial, a través de medios de la provincia y de la página web que tiene la caja. La asamblea es soberana. Ese es otro de los cuestionamientos, que dicen que no informamos correctamente, y nosotros cumplimos con la ley y no tenemos otro modo y otro medio de poder dar a conocer a nuestros afiliados”.

En esa asamblea se aprobó el aumento, que según señaló Federico Bordón, gerente de la institución, “en realidad no es un aumento, es una actualización de lo que venía pendiente de varios años, y que hemos tratado de ponernos en tono con la inflación de 2022, que fue del 94,8%. Estamos por debajo de eso, y es una actualización mínima que para algunos pareciera que fuera mucho, pero, en realidad, tenemos que tener un equilibrio, sobre todo cuando aumentamos a nuestros beneficiarios, es decir, a nuestros jubilados”.

Felix Nallim

“El actuario nos dice que para aumentarles a nuestros jubilados, tenemos que aumentarles a nuestros afiliados, porque si no, se produce un verdadero desequilibrio que a la larga llevaría a la caja a una situación de no poder asumir los compromisos; funciona específicamente con los ingresos de los afiliados y con eso se pagan las jubilaciones, no hay ningún tipo de aportes de terceros ni del Estado”, agregó Nallim, mientras Bordón puntualizó: “Todo sistema previsional tiene que mantener un equilibrio a largo y a mediano plazo, por lo tanto, no hay que ser irresponsable al momento de actualizar beneficios y aportes. Nosotros lo que hicimos simplemente en diciembre 2022 fue recomponer los valores de aporte, en términos reales, a valores de diciembre 2018”.

La documentación aportada muestra que en diciembre de 2022 había un atraso con respecto a la inflación, entre diciembre 2018 e igual periodo de 2022, de un 240%.

En esta instancia, Nallim hace una aclaración que marca parte del problema: “En realidad, para asistir a la asamblea, el afiliado debe estar al día con la caja, lo dice la ley, y muchos de los que nos critican son deudores. La Asamblea convoca a afiliados en actividad y a jubilados, o sea, que también tenemos en las asambleas beneficiarios y, en esta oportunidad, así como le hemos aumentado el valor a los afiliados activos, le hemos aumentado la jubilación a los beneficiarios. Han salido a pedir una nueva asamblea, y hemos respondido que no podemos, de ninguna manera, volver a hacer una asamblea extraordinaria para modificar lo que acabamos de decir, porque es soberana”.

Felix Nallim y Federíco Bordón

“Por otro lado, si uno mira los aumentos, tenemos distintas categorías de aportes, de acuerdo a la cantidad de años que el profesional tiene desde el día que se matriculó. Creamos en su momento la categoría ‘Media A’, que estaba aportando hasta el 31 de diciembre $2.500 y la hemos llevado a $5.000”, y seguimos siendo la caja que menos cobra de las cinco que tiene la provincia”.

Con respecto a otro de los puntos que se denunciaban, del riesgo patrimonial de los afiliados ante el incumplimiento, el presidente explicó: “Hay gente que debe desde el año 2013, entonces se la invita a pagar, y bueno, hay un momento en que se le emite la boleta de deuda y, de alguna forma, nosotros desaparecemos y se hace cargo la Justicia. Tienen un plazo para pagar, si no lo hacen, se los inhibe, por lo tanto, cuando quieren vender un bien, se encuentran que tienen una inhibición, y entonces vienen a arreglar. Algunos de ellos, incluso nos han hecho juicio, y los han perdido a todos”. Por ley, la caja está facultada y obligada a realizar el cobro por vía de apremio fiscal, igual que el resto de las cajas. “Tienen que entender que, si nosotros no hacemos el reclamo, estamos incumpliendo con nuestro deber de funcionario público y lo tenemos que hacer”, cerró Nallim.