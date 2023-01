"Corremos el riesgo de que embarguen nuestros bienes”, sostuvo un profesional

Desde hace un tiempo, y acentuado con decisiones recientes, el malestar de muchos profesionales de la salud se ha hecho sentir, a partir especialmente de la decisión de la caja previsional, a la cual aportan, de aumentar considerablemente –se habla de duplicar directamente– los montos de los aportes.

En la Asamblea General Extraordinaria, realizada el 6 de diciembre de 2022, se aprobó la actualización de aportes y beneficios previsionales, que es la resistida por los consultados. Lo que se dispuso es que, en aportes previsionales, a partir del periodo de enero de este año y hasta marzo, en los aportes básicos, para la Categoría A: $10.000; para 1/2 A: $5.000; B $15.000 y C $20.000.

A la caja aportan desde once ramas distintas del área, y quien explicó la situación a Ciudadano News fue el licenciado Esteban González, presidente del Colegio de Kinesiólogos de la provincia de Mendoza, quien expresó: “Hace cinco años que estoy en esta lucha por fuera del Colegio, cuando todavía no era presidente, y desde que asumí también he mantenido todo un plan de acción con respecto a esta cuestión”, mientras que a la hora de resumir el problema, puntualizó: “Básicamente, el actual es un conflicto de larga data, pero puntualmente se ha dado porque el aporte jubilatorio desde la desde la caja de la salud lo han duplicado para este año”, precisando: “A partir de febrero se va a empezar a cobrar el doble de los aportes que se estaban haciendo”.

El profesional explicó: “La caja de la salud es una entidad creada por la Ley provincial 6.728. Es una caja provincial que administra los fondos provisionales de 11 profesiones de la salud de los trabajadores independientes de esas 11 profesiones de salud. Se creó en el año 99 y la verdad es que nunca tuvo buena aceptación por parte del cuerpo profesional”.

Según González: “Es una caja totalmente impopular y esa problemática se replica en el resto de las cajas privadas de la provincia, que son cuatro más, y también en el resto del país, porque en el resto del país en otras provincias también existen estas cajas provisionales y el descontento es generalizado”.

A lo largo y a lo ancho del país, son 82 cajas en total, “además hay una coordinadora de cajas, que es la entidad que las nuclea y las regula a todas”.

Otra de las fuentes consultadas por Ciudadano News, en este caso el psicólogo Sergio Tobio, señaló: “Estamos en una situación todos los psicólogos de la provincia que queremos visibilizar, porque nadie nos escucha. Los profesionales de la salud pagamos la caja de la salud y desde el año pasado a este nos han aumentado un 100 % la cuota”. Pero ese no es el único motivo de malestar, ya que agregó: “En la pandemia no nos tuvieron contemplación con el pago, siendo que los ingresos fueron casi nulos. Además, en el caso que no paguemos, corremos el riesgo de embargo de nuestros bienes”.

Sobre este último punto, el Artículo 25 (modificado por Art. 1º - Ley provincial Nº 8.484) reza: “El afiliado que no abone durante dos meses el aporte, incurrirá en mora de pleno derecho, pudiendo procederse a su cobro en forma compulsiva por la vía del apremio fiscal”.

“Es una lucha tan desigual que no nos queda otra que echar mano de todos los recursos que tengamos. Nadie nos escucha. Ni siquiera nuestro propio colegio”, completó el profesional.

Un poco de historia

La Caja de Previsión para Profesionales de la Salud de Mendoza creada en 1999, y que comprende a once disciplinas, está siendo fuertemente cuestionada por un incremento de aportes que se hará efectivo desde febrero, aunque destacan que hay inconvenientes de larga data.

Destinada a médicos, bioquímicos, farmacéuticos, odontólogos, obstetras, veterinarios, psicólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, asistentes sociales y kinesiólogos, nació como Caja de Previsión para Profesionales del Arte de Curar de la provincia de Mendoza, como una iniciativa que se generó en la década de 1990, porque según explican, la AFIP había embargado los bienes de varios médicos, en particular en General Alvear y Rivadavia. A partir de eso, los médicos de varios círculos comenzaron a trabajar en un proyecto de ley, que terminó aprobándose y creando la caja.

La norma, en su Artículo 4 (modificado por Art. 1º de la Ley provincial Nº 8.484) explicita: “Quedan obligatoriamente comprendidos en el régimen de la presente Ley todos los profesionales inscriptos, o que se inscribieren en la matrícula para el ejercicio privado, independiente o autónomo de las siguientes profesiones: medicina, odontología, bioquímica, farmacéutica, medicina veterinaria, kinesiología y fisioterapia, psicología, obstetricia, fonoaudiología, nutricionista, trabajadores sociales y/o asistentes sociales, y las que posteriormente puedan incorporarse, adhiriendo a la presente Ley por la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo, contrayendo la obligación desde el momento de la matriculación y de forma automática”.

En sus considerandos sostienen: “La característica particular de este sistema es que se sustenta con los aportes de sus afiliados, quienes, además, administran dichos aportes sobre la base del principio de solidaridad con equidad, sin recibir fondos por parte del Estado nacional, provincial o municipal”.

Por aquel entonces, el gobernador Arturo Lafalla transfirió la Caja Provincial de Jubilaciones de la Provincia a la Nación, mediante un acuerdo con el Ministerio de Economía nacional en tiempos de Domingo Cavallo, conducta que emularon la mayoría de las provincias, y que, en algunos casos, terminaron siendo fuente de largos litigios judiciales.