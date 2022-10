Melconian aseguró que podría ser ministro de Rodríguez Larreta o Macri

Carlos Melconian, expresidente del Banco Nación y actual presidente de la Fundación Mediterránea, expresó su deseo de formar parte del gabinete de ministros del próximo gobierno. En este sentido, dijo estar preparado para ser parte del proyecto de Mauricio Macri o de Horacio Rodríguez Larreta. "Si me preguntan si quiero ser ministro, les digo que sí", afirmó.

En una entrevista que brindó en Buenos Aires a Jonatan Viale, Melconian no demostró preferencia alguna por una cartera en particular. "Donde me pongan, yo estoy. Quiero ser ministro de quien sea" dijo el economista, quien hace poco estuvo también reunido con el gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Capitanich.

"Mi corazón no está ni con Mauricio ni con Horacio. Está con la gente. Lo más importante para mí es ser honesto y republicano, callejear, dar el debate. La importancia no está en con quién va uno" dijo el entrevistado".

En otra parte de la nota hizo un análisis de la situación económica de la Argentina actual, en relación con las políticas implementadas para contener la crisis inflacionaria. Así, al referirse a los 'Precios Justos', Melconian respondió "Habrá que ver qué significa 'justos' o ciudadanos. Congelar no sirve para nada. Siempre sale mal".

"Todavía no pasó el peor momento económico del Gobierno. Hay dos cosas que no se cortaron en estos meses: el incremento de la inflación y la expectativa del salto devaluatorio. Son materia pendiente", aseveró Melconian.

La reunión con Capitanich

En esta última semana, Jorge Capitanich, el gobernador más cercano a Cristina Fernández de Kirchner, recibió a Carlos Melconian para evaluar una propuesta de plan económico que este último le acercó al mandatario.

El expresidente del Banco Nación visitó la Casa de la Provincia del Chaco, junto con María Pía Astori, referente de la Fundación Mediterránea y del Instituto de Estudios de Realidades Latinoamericanas (IERAL).

El proyecto presentado consiste en un programa económico "integral, productivo y federal", y será puesto a disposición de las autoridades que asuman a partir de diciembre de 2023. "Estamos pensando y concretando con un numeroso equipo de trabajo un programa económico que hasta excede un poco lo económico, al cual hemos definido, tal como reza la carta orgánica de la fundación, de carácter apartidario", subrayó el economista.