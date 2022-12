El expresidente Mauricio Macri aseguró que Argentina “no tiene presidente”. Al mismo tiempo, criticó la improvisación del gobierno de Alberto Fernández y aseguró que su decisión respecto a los fondos de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires "altera el orden constitucional de manera inaceptable".

“Un experimento”

Macri expresó que el Frente de Todos tiene "una cultura de poder enferma que nos llevó a este nivel de decadencia, inflación y pobreza que crece todos los días. Y lo peor de todo, nos llevó a salirnos del mundo. O somos partes del mundo o no vamos a tener futuro", en una entrevista con el canal La Nación+. A su vez, aseguró que el gobierno actual es un "experimento que pudo tener éxito para engañar a una pequeña porción de la sociedad que hoy está arrepentida. Cuando se improvisa con gente que no está preparada, pasa esto. Hoy no tenemos Presidente".

"Hay una completa confusión acerca de cuál es el rol fundamental que tiene un líder político. Él tiene que generar condiciones (...). Pero cuando violás la Constitución, lo único que haces, es llenar de pozos la cancha", comentó sobre la forma en que el presidente Fernández actuó ante el fallo de la Corte Suprema que obliga devolverle fondos coparticipables a la Ciudad.

Carapintadas

Macri comparó el accionar del Presidente con el levantamiento militar de 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín. "Es de lo más grave que nos ha pasado en los últimos días, solamente comparable con el levantamiento de los 'carapintadas'. Es alterar el orden institucional de forma inaceptable. Es una clara violación a nuestro sistema democrático. Ellos tendrían que ya estar depositando la plata en el banco", aseguró.

Al mismo tiempo, consideró que el apoyo de 18 gobernadores dado a Fernández "fue algo muy triste. Son gobernadores que pueden ser parte del futuro de la argentina y terminaron escudándose tras argumentos falaces y acompañando la violación de la Constitución Nacional". "Cuando el mundo ve que pasan cosas como esta, se dan cuenta de que acá no hay reglas", expresó.

Finalmente, se refirió al accionar del dirigente social Juan Grabois, quien ingresó en una propiedad de Joe Lewis en la provincia de Río Negro. "El problema es del Gobierno, que lo deja hacer y se rige por el lema 'vale todo'. ¿Quién va a estar pensando en invertir y comprar un campo en la Argentina, y generar 200 puestos de trabajo como hizo Joe Lewis, si este señor puede ir con 80 energúmenos y metérsele en su casa y acamparle ahí? Esto no es opinable. En ninguna sociedad seria, es opinable", finalizó.