Mariana Juri: "Hay una desesperación de Cristina por no ir presa"

Cristina Fernández en el Senado.

Con la escalada de tensión en el Senado tras la división del Frente de Todos y la amenaza de denuncia contra Cristina Kirchner por parte de la oposición, Juntos por el Cambio reforzó el reclamo para que se complete el Consejo de la Magistratura.

Mariana Juri, senadora nacional de JxC, expresó: “Más allá de una trampa, aquí lo que hay es una desesperación de Cristina por no ir presa, por cooptar la justicia, y demuestra que está dispuesta a hacer todo para no garantizar una justicia independiente". Las declaraciones las realizó a Ciudadano News en el programa Metaverso, conducido por Gabriel Landart y Rebeca Miranda.

La senadora radical destacó que la crisis política que se vive en el Congreso se sumó a la situación económica que se vive "por la falta de rumbo del Gobierno nacional".

"Preocupa tener por un lado a un presidente y una vicepresidenta peleados, con un gobierno sin rumbo económico, una inflación que no pueden controlar, desesperados y cuya única obsesión es ver cómo hacen para que la Argentina no tenga una justicia independiente", expresó.

Juri relató que la Corte Suprema ordenó en diciembre que el Congreso se abocara al tratamiento de una nueva ley para conformar el Consejo de la Magistratura, situación que el oficialismo calificó como "golpe institucional". Cuatro meses después, los plazos se vencieron, por lo que el oficialismo avanzó con el pedido de una nueva conformación para ese órgano judicial.

"Vaya a saber los motivos por los cuales no tenían las mayorías, sus peleas políticas entre ellos no les permite tener estas cosas. Luego, cuando lo único que tenía que hacer era proceder a la designación de acuerdo, hacen esta maniobra amañada, tramposa. Harán hoy una trampa, mañana otra. Es grave que haya un Poder Ejecutivo obsesionado con tener una justicia que no sea independiente", remarcó.

Además, Juri mencionó que desconoce si la decisión de partir al oficialismo en dos bancadas es legal, pero denunció una falta ética. "Me gustaría saber en qué otras cosas los diferencian para que uno parta un bloque, que el jefe de Gabinete salga a celebrar la ruptura del bloque del oficialismo: si no fuese que es una maniobra tramposa, él tendría que estar absolutamente preocupado por la crisis política que significaría esto", sentenció.