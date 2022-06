Malvinas: los motivos detrás la ley de capacitación obligatoria para funcionarios públicos

Alberto Asseff, diputado nacional de Juntos por el Cambio, explicó en el programa Metaverso por qué se sancionó una ley que obliga a capacitarse sobre las Islas Malvinas a todos los funcionarios públicos.

“En Argentina no hay conciencia territorial suficientemente desarrollada e históricamente afirmada. Todo lo contrario. Hemos sido benevolentes y diría que magnánimos en exceso del territorio. Sin ir más lejos la actual director del Instituto de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda, ha hace 6 años o menos dijo que con tanto territorio que tiene Argentina no sería descabellado otorgarle una soberanía, no tierras para el pastoreo o caza", explicó.

Sin embargo, Asseff también aclaró que la aplicación dependerá del criterio del Poder Ejecutivo: “Podría explicar más que nada la sustancia de la cuestión, habrá que ver la reglamentación. Las leyes son un imperativo que establece el Congreso, expresión de la voluntad general. Pero después está todo sujeto a la reglamentación".

Asseff sostuvo que la población tiene que saber que originalmente las Malvinas fueron usurpadas en 1883 y solamente eran 'las islas'.

"Después de la guerra de 1982, como todos sabemos, Gran Bretaña hizo zona de exclusión durante la guerra y después la afirmó como parte de la usurpación de los espacios marítimos. Esa misma delimitación de espacios marítimos se hizo respecto de las islas Georgias del sur, finalmente tiene una expansión la usurpación de 150 kilómetros hacia el oeste de las Malvinas, y más de mil hasta más allá de los 200 kilómetros desde las islas Sandwich al este. Es una gran extensión, que por otra parte Gran Bretaña la conecta con su reivindicación de la Antártida", detalló el diputado.

“Si hiciéramos el mapa de lo que tiene Gran Bretaña usurpado o lo que pretende es más grande que Europa. No exagero. Estamos frente a una cuestión muy grave, que además tiene que ver con recursos en las aguas, recursos vivos del mar, que por otra parte solamente por la pesca clandestina nosotros perdimos 1500 millones de dólares". "Esos dólares que nos escasean y que estamos todo el día con el Jesús en la boca sobre que nos faltan”, finalizó.