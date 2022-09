El acampe de los movimientos sociales y las organizaciones piqueteras frente al Ministerio de Desarrollo Social continuará una noche más. Esto se debe a que no recibieron respuestas a sus pedidos por parte de las autoridades nacionales.

La medida se decidió en una votación entre los dirigentes presentes. No se descarta que se pueda extender más días. Recordemos que la movilización se produjo en contra del “ajuste” y solicitando “trabajo genuino”. Sin embargo, hasta el momento aseguran que no recibieron ninguna respuesta desde el Ministerio de Desarrollo Social.

Lo que dicen las agrupaciones

En un comunicado, los movimientos expresaron: “la totalidad de las organizaciones de la Unidad Piquetera, por unanimidad, resolvió en asamblea, continuar el acampe por segunda noche consecutiva. Mañana a las 18:00, en una nueva asamblea general, se volverá a someter a votación continuar si el Gobierno no da una respuesta a la gravísima situación social que vive un enorme sector de la población”.

En diálogo con el portal Infobae, el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, comentó: “vinimos preparados como un ejército de operaciones y estamos organizados en comisiones para coordinar el acampe. Nos vamos a quedar por tiempo indefinido acá. Los compañeros se van a ir rotando, para que los que pasen la noche acá puedan ir a trabajar mañana. Habrá relevos todos los días. Hasta que no nos den una solución, no nos movemos de acá. El Gobierno nos mintió y no cumplió nada de lo que prometió. Nos hablaron de maquinaria para las cooperativas, pero hace ocho meses que las estamos esperando. Nos cansamos de que nos mientan”.

Lo que dice el gobierno

Desde Desarrollo Social aseguraron que los pedidos están encauzados y que habían pautado un encuentro con los movimientos pero estos decidieron hacer la medida de fuerza. “No se entiende este tipo de virulencia, este tipo de medida no ayuda a nadie. Estamos pidiendo que tomen conciencia de que no está bien acampar en la calle, a la intemperie y cortar el tránsito de esa forma. Nosotros haremos el esfuerzo necesario para solucionar el conflicto”, expresó Gustavo Aguilera, el viceministro, y concluyó que “la forma de resolver los problemas es con más trabajo y ellos creen que la solución son los planes”.

¿Cómo sigue el conflicto?

Mientras las organizaciones piden la reapertura de nuevos planes sociales, sumar beneficiarios y mejorar la cantidad y el tiempo en la entrega de alimentos, desde el Ministerio aseguraron que no habrá más alta de planes y se propondrán alternativas. Hoy las posturas parecen alejadas.