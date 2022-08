El sábado 20 de agosto comenzó a regir la Ley de Etiquetado Frontal en la Argentina, que tiene como fin advertir al consumidor si un determinado producto tiene exceso de azúcares, grasas totales, grasas saturadas, calorías y sodio, para así garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada.

De esta forma, se estableció la obligación de que las empresas alimenticias informen sobre los productos que tienen excesos de componentes que pueden ser nocivos para la salud. Frente a esta nueva normativa impulsada por el Gobierno, surge la incógnita: ¿bajarán los números en obesidad infantil en el país?

Sergio Farinelli, especialista en Obesidad Infantil, habló con el programa El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y se refirió a esta problemática. “La ley de etiquetado es un paso importante, teniendo en cuenta que no había ninguna normativa hasta el momento en Argentina que regulara la publicidad dirigida al público infantil. Además, el consumo que hacemos de los productos que sacamos de la góndola a casa, que no tenían ninguna información clara", señaló.

En ese sentido, Farinelli aseguró: "Hoy los argentinos que llevamos productos de la góndola vamos a ver octógonos negros que nos van a indicar el exceso de sal, azúcar, de grasa, y eso es muy importante. Pero esta ley tiene que estar acompañada de lo que prevé la ley en función del organismo estatal, campaña de prevención de obesidad infantil, de obesidad en general, de un programa que se aplique en los colegios primarios y secundarios, que tenga que ver con la limitación y el valor nutricional, eso también lo prevé la ley".

“Argentina no para de crecer en índices de obesidad infantil, la pandemia ayudó aún más a ese crecimiento debido al encierro, el sedentarismo, el consumo de pantallas. Argentina está entre los países de Latinoamérica con mayor índice de obesidad infantil entre los 2 y 5 años. Hoy ese porcentaje supera más del 35%, el 37% de infantes afectados", advirtió el especialista.

Y agregó: “Siempre que hablamos de la alimentación de los chicos, no hay una alimentación infantil, hay una alimentación familiar, y los padres no son conscientes. Los padres comen mal y los hijos comen mal. La comida rápida es la que nos soluciona el problema al paso porque no hay tiempo para cocinar. Todo eso deriva en la alimentación de los chicos, entonces en el país también hay un detalle importante y es que se dejó de tener valor, comemos rápido y sin importar, comemos un alfajor, tomamos un vaso de gaseosa, al mediodía continuamos sin ingerir alimentos y con los chicos sucede lo mismo".

“El tema importante siempre es el control pediátrico que se ha dejado de hacer y solo se vuelve cuando hay que hacer el certificado para alguna vacuna o para el certificado de aptitud para cuando empieza el colegio, pero no hay seguimiento sanitario de los padres", manifestó el entrevistado.

En esa línea, reflexionó: “También lo que vemos es que los padres no hablan con los chicos porque lo ven en la habitación, están jugando y visitan la heladera 20 veces en el día, no van a jugar, se aíslan, esas son señales que derivan en obesidad. Los problemas motrices, el bullying que seguimos teniendo en la sociedad con el niño gordito, son factores que también inciden y después el aislamiento que termina siendo importante más allá de los temas de salud. Otra cosa importante es que cada vez vemos más chicos con diabetes a temprana edad, a los 9, 10 años, enfermedades de adultos que se han trasladado a los chicos".