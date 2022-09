Legionella: características de una bacteria que tiene en vilo al país

Seis muertos, dos internados en estado crítico, y 19 contagios. Un brote de legionella en la provincia de Tucumán encendió la alarma, y todo un país comenzó a familiarizarse con una infección que, en un principio, llenó de incertidumbre y dudas a todos. La culpable es la bacteria Legionella. ¿Pero qué es, concretamente, esta infección?

El doctor Ricardo Tejeiro es infectólogo, y en diálogo con El Interactivo, por Ciudadano News, explicó el origen de este mal: "Es una bacteria que se desarrolla en lugares húmedos. El agua estancada, el tanque de agua, los lugares donde la refrigeración y la calefacción utilizan agua, todo lo relacionado con el elemento líquido. Cuando uno respira o consume esta bacteria empieza a desarrollarse la enfermedad, que en ocasiones normales suele ser leve y dura apenas 4 o 5 días".

La gravedad (que es lo que se dio en Tucumán en los últimos días de agosto) es cuando ataca a los pulmones. "Allí se produce una neumonía bilateral que conlleva un gran compromiso, y esto resulta en el nivel de mortalidad que tiene. No es una novedad: ya se ha dado en otras ocasiones, y en ámbitos sanitarios como hospitales y clínicas", detallaba el profesional.

Los años de pandemia dejaron en la gente una sensación paranoide. "Hay mucha gente asustada por estas situaciones, y el hecho de que aparezca este tipo de casos genera la idea de que hay riesgos de que se produzca una pandemia. Es imposible que eso ocurra, y el motivo es simple: no se trasmite de persona a persona. Quedan afectados quienes estén en ese lugar, en esa región, o en ese sanatorio", explicaba Tejeiro.

El médico infectólogo indicó los recaudos a tener en cuenta para no terminar afectados por la bacteria Legionella: "No hay riesgos en los domicilios, porque los sistemas de refrigeración de las casas no se hacen con agua, y tampoco los de los automóviles. El agua se utiliza solamente en aquellos sistemas que son importantes, como clínicas y hospitales: allí es necesario un mantenimiento, un servicio permanente, que en muchas ocasiones no se da. Ese es el riesgo", sostenía Tejeiro.

Cuando el paciente sufre de una neumonía bilateral pierde la capacidad de poder respirar. Se ahoga. Tiene sed de aire. Y es aquí cuando hay que hacer uso del respirador, situación en la que la persona está sedada. "En este estado ya hablamos de una situación grave", subrayaba el profesional, "que sí ha estado relacionada a los peores casos de coronavirus".