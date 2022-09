El 2 de septiembre Horacio Rodríguez Larreta suspendió una jornada de capacitación con la finalidad de recuperar un día de clases, esto es debido a la cantidad de jornadas educativas que pierden los alumnos a lo largo del año lectivo.

Al respecto, Alejandro Castro Santander, investigador, psicopedagogo y director del Observatorio de la Convivencia Escolar, expresó: “En todos los estudios que venimos haciendo con los factores que son externos a la escuela y los internos, en general, la pérdida es muy significativa. Hablamos poco porque no hay cifras muchas veces concretas pero cuando uno mira todo el panorama y qué dicen, en el último estudio Argentinos por la Educación, ahí preguntamos a las madres dónde ellas percibían que se perdía más tiempo y ahí aparecieron las jornadas institucionales, los paros docentes, el tema climático".

Santander también explicó: "Cuando uno va agregando días sin clases, a lo que debemos sumar también el tema del ausentismo de los alumnos, es muy significativa la pérdida. Además, no cumplimos con el calendario que habíamos pautado desde el año pasado en el Consejo Federal de Educación donde se habló de un piso de 190 días. Prácticamente ninguna provincia, cuando confeccionó el calendario, lo cumplió. Estamos más o menos en un promedio de 185 días".

El psicopedagogo también comentó: “Lo que hizo Larreta es, de alguna manera, tratar de recuperar ese día- Por ahí se hace demasiado ruido con un día, pero estamos perdiendo muchos días cuando uno hace el cálculo de ausentismo crónico, que es cuando se pierde más del 10% de los días agendados y que los pasamos de largo a eso. Las cifras son preocupantes".

“Creo que la medida está bien de la manera en que se la hizo, parar una jornada institucional. Ese día, creo que era el 31 de octubre, dar clases y la jornada institucional pasaría a un sábado rentado. Hay una cifra importante que han hecho para abrir las escuelas los sábados", manifestó Castro Santander.

También el director del Observatorio de la Convivencia Escolar comentó: “Tenemos un problema con el tema de las jornadas, porque en general en la mayoría de las provincias estos encuentros no son rentados. En Mendoza se está haciendo un intento para que se paguen, no de manera obligatoria, pero para el que la quiera hacer se le pagarían creo que 6 mil pesos y se harían los sábados. Pero son cosas que se hablan sobre la marcha y no hay nada definido por lo que son deudas de la gestión en general, de la política en general y de la política educativa en singular”.

Con respecto a la pregunta de si convendría utilizar los fines de semana para cumplir con todo el proceso de aprendizaje, el investigador respondió: "Claro, es razonable, pero hay que ver bien cuándo se define el calendario y si decimos 190 días, ¿a qué nos referimos, al alumno en clases o los días de actividad?. Porque allí tenemos las jornadas que, en las escuelas privadas lo definen ellos, además de las que ya vienen por calendario. Hay un calendario propio, muchas veces en las privadas en relación al tema de las jornadas, por eso en el estudio de Argentinos por Educación, cuando plantean las madres dónde se pierden días, en primer lugar están las jornadas institucionales, no así en los colegios estatales que son los paros docentes. El tema es definir un calendario que se cumpla como corresponde y el tema de las jornadas también pueden las instituciones definirlo o tener una parte de autonomía, porque en general las jornadas ya vienen pautadas, de la Dirección General de Escuelas, se baja qué se tratará y eso luego se lo tienen que trasladar a la supervisora que lo tiene que elevar para que se cumpla. Es tratar de llegar a determinados acuerdos o lo que sea y hacer un informe".

Con respecto a las curvas de aprendizaje, finalmente Castro Santander mencionó: "Es muy importante el tema de los días de clases, pero los aspectos como el clima escolar, la infraestructura, la construcción de las normas, el clima social o de convivencia, sale a la luz que necesitamos un centro, y el centro es el aprendizaje, en realidad la enseñanza y el aprendizaje. Son muchas las cosas que hay que contemplar, una es dónde generalmente se pone el centro cuando hay un paro docente, se interrumpen las clases, la rutina, que todo el mundo se enoja en general. Me encantaría que hubiera también un reclamo enérgico por la mala calidad de la educación, que es lo que nos viene caracterizando en las últimas décadas".