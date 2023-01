La UCIM expresa preocupación por el pedido de juicio político del Ejecutivo nacional

No cesan las fuertes opiniones sobre la acción presidencial de pedir el juicio político a cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para quienes integran el arco económico del país, es lisa y llanamente una señal grosera y negativa de la inestabilidad jurídica de Argentina ante los ojos del mundo.

Como lo resaltó ante Ciudadano News el titular de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), Daniel Ariosto: "Con referencia al documento que UCIM ha emitido este último fin de semana, participamos junto con la Cámara Argentina de Comercio y cámaras del interior del país, que se han expresado en el mismo sentido, nos preocupa que el Ejecutivo nacional no dé lugar a la al fallo de la Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal del país".

"Es un hecho inédito dentro del del país y puede traer graves consecuencias, no solamente para la ciudadanía Argentina, sino también para el exterior. ¿Cómo nos van a ver?" remarcó Ariosto.

El titular de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza finalmente explicó: "Puede afectar también no solamente en cuanto a los derechos legales, sino también en cuanto a las inversiones y a la actividad comercial exterior".

"Esto es porque si el Ejecutivo nacional no reconoce a la Suprema Corte de justicia y no obedece a lo que un poder autónomo y judicial dispone, pueden también pensar que así como no reconoce ese fallo, no va a reconocer obligaciones u otros asuntos económicos que nos puedan surgir."

Es un hecho que lo calificamos como muy delicado y de suma importancia". expresó el titular de la UCIM

Producción periodística: Daniel Gallardo.