La inflación desactualiza cuotas alimentarias: cómo resolverlo

Muchos son los padres que exigen el correcto pago de la cuota alimentaria de sus hijos a la hora de separarse o divorciarse. Si bien este detalle tiene su normativa jurídica, algunas no están aggiornadas a la actualidad y en otras ocasiones algunas personas no la respetan; ahí en donde hay una falta.

El pago de la cuota alimentaria es de alguna manera una "protección" hacia el niño y un cuidado por parte del progenitor que no convive con él. De esta manera, es una de las obligaciones esenciales en la crianza.

Carolina Jacky, abogada penalista, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y explicó: “Es un tema preocupante. El tema alimentario no es un tema del que los juzgados de todo el país se ocupen como deben. Primero que nada, porque existe un Código Civil sancionado en el 2015 sin la perspectiva que debería tener. Segundo, hay códigos de procedimientos de Familia que tampoco acompañan la perspectiva de género".

En este sentido, la entrevistada indicó que el "no cumplir con la cuota es una falta grave" y agregó: "La ley 26485 protege a la mujer y también protege a niños, niñas y adolescentes. La falta de pago de alimentos es violencia económica y patrimonial".

Esto es todavía más preocupante por las circunstancias económicas del país: “La inflación complica más. Porque cuando se fija un monto a los meses no cumple con las necesidades. Si se desactualiza, pasan seis meses. No hay paritaria. No hay un gremio, los niños no tienen ninguna asociación que los proteja en este sentido más en un proceso inflacionario que produce más violencia.

Por otra parte, comentó que "pasa mucho" que "los jueces "no aplican la ley en materia de familia y tampoco aplican el procedimiento que establece esa ley que está por el sobre Código Civil y sobre los Códigos procesales de Familia del país".

“Sería más fácil de solucionar si aplicaran la ley 26485 porque un tema de alimentos lo tendrían que resolver en una semana. Lo podrían resolver, porque la misma ley lo establece. A veces demoran años en resolver" y agregó: "Creo que los jueces viven en una nube, alejados. Es razonable que la gente se moleste. Deberían estar pisando la realidad, por ejemplo hoy se mantienen sentencias. Salvo algunas luces que aparecen en la Justicia para indexar los montos, sino quedan los montos de 10 años".

Sobre este tema "hay muchas consultas a lo largo y ancho del país", indicó y es algo que pasa "usualmente" y que en ocasiones "no se resuelve".

Finalmente, mencionó una posible solución: "Los jueces de Familia deberían aplicar la ley 26485, citar a la persona que tiene la obligación de asistir y preguntarle cuánto va a pagar, dónde trabaja".