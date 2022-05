La falta de gasoil complica el abastecimiento de productos en todo el país

La falta de gasoil es una problemática que desde hace algunas semanas afecta a varias provincias del país y, hasta el momento, no se sabe cuándo podría normalizarse la situación.

Martín Borbea Antelo, presidente de la Primera Asociación Empresarios Transporte Automotor de Cargas, habló en el Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) e indicó que "en plena cosecha de soja y maíz, se agrava el faltante de combustible".

“La situación está compleja, sobre todo en la zona núcleo del país y la zona norte. No se registran problemas en el sur ni en las grandes ciudades donde hay abastecimiento, no hay mayores problemas. El norte del país es el lugar donde más complicaciones hay con el abastecimiento, no se alcanza a abastecer la demanda".

Por otra parte, el entrevistado explicó que el faltante ocurre además "en plena cosecha gruesa, cuando el campo demanda más combustible de lo habitual". En este sentido, explicó que una de las causas por las que existe esta problemática es porque "tenemos una cota de ríos baja, que hace que las hidroeléctricas no produzcan lo que deberían, eso hace aumentar la producción de las termoeléctricas que consumen gasoil y fueloil en época invernal donde se demanda gas".

“La falta de política clara en materia de energía nos lleva a este escenario. El mayor consumo de gas, se levanta la cosecha, el camión necesita de mayor abastecimiento y se dan estos problemas. Por eso vemos que no es un problema que se vaya a solucionar en el corto plazo. Puede haber algún alivio a principio de mes, cuando se renuevan cupos. Pero la realidad es que no alcanza el gasoil que tenemos para el consumo que se necesita", indicó Antelo.

Las complicaciones por la falta de Gasoil

—¿Esto puede derivar en la falta de abastecimiento de otros productos que viajan en camiones?

—Más del 90% de las cargas viajan en camión y más del 95%de los vehículos de cargas funcionan a gasoil. Sin gasoil el camión no se puede mover. No es que alguien quiera o no desabastecer, es una cuestión de energía. El producto no se mueve o tarda en moverse y eso puede producir diversas situaciones.

—¿Se vende a precios más elevados?

—Sí, lamentablemente cuando suceden estas cosas siempre hay especulaciones. Normalmente el precio del gasoil en el país no es igual en todas las zonas, cuando uno se aleja de Capital el gasoil aumenta. Habitualmente hay diferencia de precios, pero no especulaciones como las de hoy, que se llega a comprar a 200 pesos.

“Hay falta de planificación, porque se podría estar usando biodiesel, pero con los precios también lo hace difícil de reemplazar, igual el volumen de producción no puede compensar el faltante. Pero son alternativas que si se hubieran planificado tendríamos otro escenario", agregó.

—¿Son convocados por el Gobierno para encontrar una solución?

—Diálogo hay, nosotros tratamos de manifestar siempre los problemas. Hoy hablamos del gasoil pero la situación del transporte de cargas está pasando por uno de los peores momentos de su historia. Un neumático lo pagamos a mil dólares, cuando no debiera estar en más de 400 dólares. No hay repuestos, esto puede traer trastornos grandes para las pymes que no pueden sostener los plazos de pago. Es un conjunto de cosas que atenta contra el transporte. Esto lo tratamos de trasladar a todas las autoridades, porque quedó demostrado en pandemia que el transporte es esencial. Por eso la importancia de tenerlo en cuenta y hay que planificar teniendo en cuenta al camión.