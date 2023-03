Luego del vuelo que realizó el piloto Enrique Piñeyro sobre la “milla 200″, la distancia desde el continente que delimita la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina en aguas internacionales, se empezó ha hablar sobre la depredación en el Mar Argentino.

En el programa Metaverso por Ciudadano.News habló Valeria Falabella, directora de Conservación Costero-Marino de WCS y miembro del Foro para la Conservación del Mar Patagónico y áreas de Influencia y explicó que la zona en cuestión es un área muy especial donde se unen condiciones que se dan en muy pocos lugares en el mundo y a veces son difíciles de entender.

Así detalló la situación: “Los países tienen jurisdicción del uso de sus recursos en toda su zona económica exclusiva que es una línea imaginaria de las 200 millas. De las 200 millas hacia afuera alejándose de la costa, lo que rige, según la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del Mar, es un espacio que se denomina altamar en la columna de agua”, dijo.

Y agregó: “En esos espacios rigen un montón de convenios, que lo que tratan es de reunir consensos, valores, intereses de los estados y en algunos casos se aplican bien y en otros no, pero la realidad es que después de las 200 millas lo que operan son pesquerías internacionales que no están pescando en la zona económica exclusiva, pero sí atraviesan la milla 200 y se meten dentro de una zona económica exclusiva, allí es pesca ilegal, pero cuando están pescando en la milla 200 hacia afuera no se habla de pesca ilegal”.

No obstante, Falabella resaltó que el problema grave es que se trata de una pesquería no regulada: “No hay ningún tipo de gobernanza en esa zona y es una pesquería no declarada, por lo tanto tenemos muy poco conocimiento de las capturas que existen”.

A su vez comentó que en el fondo existen ecosistemas marinos vulnerables, hay especies adosadas al fondo, bentónicas que generan estructuras y que generan ecosistemas y el arrastre de fondo destruye esos espacios.

En tanto, destacó que Prefectura Naval “hace un trabajo excepcional” y consta de un sistema de seguimiento y de monitoreo de la navegación y de todo lo que sucede en el mar “que es muy impactante y trabaja con las mejores tecnologías”. Además a través de determinados equipamientos que tienen los barcos, uno puede saber exactamente dónde está ubicado.

La zona que en los últimos días ha tomado gran repercusión por parecerse a un ciudad encendida, está fuera de la zona económica exclusiva Argentina pero está sobre la plataforma y tiene menos de 200 metros de profundidad y está atravesada por un frente productivo que es el más importante en la escala del Hemisferio Sur.

“Es un supermercado marino, un área de mucho valor y sin ningún tipo de gobernanza y es lo que hace que todos los barcos pesquen de una manera descomunal haciendo una sobrepesca enorme”, concluyó.