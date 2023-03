La Asociación de Magistrados tildó de "proselitista" al discurso de Alberto Fernández

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional rechazó de plano el discurso de Alberto Fernández en la apertura de las Sesiones Ordinarias en el Congreso de la Nación. Marcelo Tagle, titular del organismo, afirmó que "un acto de trascendencia institucional, diseñado para dar cuenta al país sobre el estado de la Nación, fue aprovechado para dirigir un ataque hacia las máximas autoridades del Poder Judicial de la Nación”.

Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, luego del discurso de Alberto Fernández

Por medio de un comunicado, los representantes de los funcionarios judiciales de todo el país destacaron la educación de los jueces presentes en el recinto (en referencia a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti) "al escuchar un discurso proselitista colmado de intromisiones propias de la actividad de otro poder del Estado".

Tanto Marcelo Tagle como Marcelo Peluzzi, secretario general de la Asociación de Magistrados, pidieron reflexionar "sobre el daño que estas actitudes ocasionan a nuestras instituciones, vitales para el funcionamiento de nuestra vida democrática”.

Luego de casi una hora y media de discurso por parte del presidente Alberto Fernández, el final de dicha alocución apuntó al Poder Judicial con una serie de acusaciones, alusión a temas como la filtración de chats difundidos en las últimas semanas, el fallo por la Coparticipación Federal que le dio luz verde al reclamo de la Ciudad de Buenos Aires, y la sentencia que encontró culpable de delitos contra la administración pública a la ahora vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Marcelo Tagle, titular de la Asociación de Magistrados

Entre otras referencias, Fernández dijo que “lamentablemente, el Poder Judicial hace tiempo que no cuenta con la confianza pública, no funciona eficazmente y no se muestra con la independencia requerida frente a los poderes fácticos y políticos”.

“Lamentablemente, el accionar de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nos llevó a presentar un pedido de juicio político ante la Cámara de Diputados que decidirá si los acusa ante el Senado. Cualquier argumento que sostenga que el reclamo es violatorio de la República o del Estado de derecho, es falso", afirmaba Fernández mientras leía en voz más que alta.

En otro de los momentos de su discurso, el presidente aconsejó "ir y leer el artículo 53 y 59 de nuestra Constitución Nacional”, en uno de los fragmentos más altisonantes de su intervención ante los legisladores nacionales.