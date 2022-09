Inflación: 4 de cada 10 hogares no cubren la canasta básica

El Departamento de Estadísticas y Tendencias del Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas de Córdoba registró que el 40% de los argentinos no puede acceder a la canasta básica alimentaria.

En declaraciones en El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 en Ciudadano News) Germán Romero, director del Centro de Almaceneros de Córdoba, indicó: “Nuestro departamento registró para el mes de agosto una inflación de 6,32%. Esto es un punto por debajo de julio, que fue el 7 a nivel nacional, el mes récord, durante los últimos 20 años, por lo que no tenemos que celebrar, ya que tenemos una inflación altísima".

Y amplió: “El componente alimentario y no alimentario para familia tipo, dos adultos y dos niños entre 5 y 8 años, alcanzó una cifra de $108.754, que precisó ese grupo familiar para no caer bajo la línea de pobreza".

Además, "tenemos inflación acumulada en el 2022 de 53.85%. Acumulado interanual de 75% y lo que es alimento es el principal componente estadístico que tiene esta canasta de 6.46%, mientras que julio había sido un 11%", pero "la línea de indigencia fueron, $64.270, ahí ocupa casi un 51% de la canasta básica total que es alimento, mientras que en otros países del mundo no debiera ser mayor a 24%", reconoció.

Al consultarle sobre el faltante de productos, Romero manifestó: "durante agosto se regularizó la entrega de mercadería. Somos precavidos en nombrar desabastecimiento, pero la tuvimos que usar en julio. Hoy llegan aceites y harinas. Pero el tema más preocupante es que no hay cómo comprar, no hay poder adquisitivo. En las encuestas de hogares, 4 de cada 10 hogares no alcanzan a cubrir la canasta básica alimentaria".

Y amplió: “La indigencia y la pobreza se miden por ingreso, si lo vemos así no hay indigencia de 40%. Pero imaginemos que en un hogar donde uno solo trabaja y tiene ingresos por $80.000. De ahí hay que pagar transporte para ir a trabajar, el transporte de los niños para la escuela, la reposición de indumentaria para algún integrante de la familia y lo que queda de margen no alcanza".

Si bien hay "muchos trabajadores en blanco que a pesar del trabajo genuino no llegan al índice de pobreza", es más, "el 76% de las familias tuvieron que financiar de alguna manera alimentos, en 44% lo hicieron con tarjeta de crédito, 27.8 con el fiado".

En Argentina han pasado muchas cosas, pero "el foco tiene que seguir siendo este, la redistribución tarifaria llevará más inflación. El recorte seguro había que hacerlo, pero así de golpe quizá satisfagamos algunas pretensiones, peor dejamos a más gente en la pobreza".

Para cerrar, Romero habló de los beneficios que se tiene al comprar en un almacén: "Tiene atención personalizada, confianza con el cliente, es un amigo de la zona, que aprendió a competir con la llegada de los supermercados en la década del ’90, por lo que el 90% comercio de proximidad resistió"