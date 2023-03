Hay un 53% de personas desempleadas en Argentina: qué es lo que buscan las empresas

Desde hace un tiempo, sabemos que conseguir empleo no es nada fácil en Argentina. Hay mucha demanda y poca oferta, y en ocasiones, los sueldos de la oferta no se relacionan con los que establece la ley y no se respetan los derechos de vacaciones o aguinaldo.

Según se conoció, “el 53% de las personas que buscan trabajo actualmente en Argentina están desempleadas”.

Franco Carino, gerente Nacional de Randstad Argentina, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y explicó que “la mitad está desempleada y mitad empleada, pero es real que año sobre año creció un 3% las personas que están buscando trabajo o que están desempleadas.

En este contexto, indicó que esto “tiene múltiples motivos y factores”, ya que muchas de estas personas buscan un mejor trabajo o “mejores condiciones”. Esto es “la búsqueda de flexibilidad que nos dejó los años tras pandemia, el querer trabajar remotamente, otro tipo de objetivos, trabajos más flexibles y la búsqueda de las personas en conciliar mejor la vida laboral con la vida personal”.

Estos cambios hicieron que muchas personas decidan dejar sus trabajos para ir en busca de sus deseos.

Por otra parte, el entrevistado, sostuvo que actualmente hay un “descalce de habilidades” que es cuando las empresas buscan habilidades que no mucha gente tiene o que no está los suficientemente practicados. “Esto hace que en el mercado haya falta de personal calificado y que se encuentre este porcentaje en incremento ¿por qué ocurre ese descalce de habilidades? puntualmente por la transformación digital y todo lo que tiene que ver con la evolución de las empresas, hoy no hay ningún trabajo, ninguno de nosotros está trabajando en un puesto que no esté atravesado mínimamente por la transformación digital”.

“Esta escasez de talento está relacionada, no solo hablamos de perfiles como tecnología e ingeniería y matemáticas, sino también mucha mano de obra calificada, trabajo de oficio que eso también falta mucho. Hoy los técnicos no abundan y todas las industrias requieren de técnicos mecánicos y eléctricos”, agregó.

De esta manera, aseguró que “trabajó hay” y que por ejemplo “en Randstad tenemos 850 vacantes abiertas” y además “hay un 30%, o sea hay plena demanda de trabajo pese al contexto económico que conocemos”.

Si bien todo está pasando por una “transformación” la mayoría de las empresas “busca gente con ganas de aprender todo el tempo” por lo que eso es muy importante para ellos.

“Están incorporando robótica, las empresas automotores se están reinventando como empresas de movilidad, entonces de alguna forma la persona tiene que ver qué habilidades debe seguir trabajando para prepararse para ese futuro el cual están evolucionando las mismas”, concluyó.