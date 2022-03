Habló uno de los detenidos por la violacion grupal en Palermo

Thomas Fabián Domínguez (21) uno de los seis detenidos por la violación grupal en Palermo del 28 de febrero pasado, amplió este martes su declaración indagatoria con un escrito en el que aseguró que es “completamente inocente” del hecho y que nunca ingresó al auto donde se produjo el abuso ni supo lo que sucedía en su interior.

Domínguez es el acusado identificado en la causa como el del peinado con rastas cortas y remera celeste que al momento de la violación permaneció afuera del vehículo tocando la guitarra, pero que quedó filmado en un kiosco de Plaza Serrano besando y manoseando a la víctima.

El acusado había pedido la semana pasada ampliar su declaración, pero el juez a cargo de la causa, Marcos Fernández, fijó la audiencia para este martes. La indagatoria se hizo a través de una videoconferencia, pero Domínguez se limitó a presentar su descargo por escrito y, por consejo de su abogado, Jorge Alfonso, se negó a contestar preguntas del juez o del fiscal.

La violación sucedió el 28 de febrero pasado a plena luz del día.

“Niego categóricamente todos y cada uno de los hechos que me incriminan en la presente causa, en virtud que me considero totalmente ajeno al reproche penal que se me intenta adjudicar”, dijo Domínguez en uno de los primeros párrafos del escrito.

El joven explicó que el domingo 27 de febrero asistió al local bailable “Ro Tecno Bar” con su amigo Alexis Cuzzoni (19) -otro de los imputados-, que allí conoció a “la chica en cuestión y a su amigo” y que de madrugada fueron con ellos y otras personas que después se retiraron, a continuar tomando cerveza a la “plaza Soler”.

En ese sentido, dijo que más tarde, “paseando por la zona”, conocieron y se unieron a los otros cuatro imputados, es decir, a Ángel Pascual Ramos (23), Lautaro Dante Ciongo Pasotti (24), Franco Jesús Lykan (23) e Ignacio Retondo (22). “Nos acercamos porque tenían una guitarra y nos pusimos a rapear mientras hablábamos y compartíamos unos cigarrillos”, contó.

Luego, señaló que hicieron una parada en Plaza Serrano y de allí fueron a tomar más cervezas a un kiosco, donde admitió –tal como registraron los videos del local-, que besó a la víctima, en un tramo de la declaración en la que intentó quitarse cualquier tipo de responsabilidad al afirmar que lo hizo porque tuvieron un “cruce de miradas” y sintió “interés mutuo”.

Los seis acusados de abusar sexualmente de la joven en Palermo.

Violación grupal en Palermo

El hecho ocurrió el feriado del pasado 28 de febrero, a partir de las 14.45, en la calle Serrano al 1300, en Palermo Soho, donde una pareja de panaderos y otro vecino intervinieron al ver que dentro de un auto Volkswagen Gol estacionado junto a la vereda abusaban en grupo de una chica.

Domínguez y los otros cinco detenidos fueron procesados la semana pasada como presuntos coautores de un "abuso sexual con acceso carnal agravado por la intervención de dos o más personas" (con una pena prevista de entre 8 y 20 años de cárcel) y dos de ellos (Retondo y Domínguez) además por las "lesiones leves" provocadas a un testigo, y se les trabó embargos por 35 millones de pesos a cada uno.

En su resolución, el juez Fernández consideró que los seis actuaron con "un plan previo, con acuerdo de voluntades y roles", más allá de que no todos hayan participado activamente del abuso de la víctima, al que describió como un "ataque sexual masivo".

Además, Fernández sostuvo que los acusados se aprovecharon del estado de vulnerabilidad en el que se encontraba la víctima -tenía alcohol, marihuana y anfetaminas en su organismo-, a partir de lo cual no estaba en condiciones de consentir ningún acto sexual.