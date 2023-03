Gabriela Cerruti aseguró que los presos no tienen celulares

Gabriela Cerruti, la portavoz de la Presidencia, defendió al presidente Alberto Fernández asegurando que "es kirchnerista" y remarcó que el jefe de Estado "no le responde a un ministro de una provincia", en alusión a las críticas del funcionario bonaerense Andrés "Cuervo" Larroque.

"El Presidente es kirchnerista, sería estar hablando de dejarse atrás a sí mismo", expresó Cerruti. La respuesta fue en referencia a palabras atribuidas al jefe de Estado que deslizaban la idea de darle fin a "veinte años de kirchnerismo".

La portavoz subrayó: "El Presidente es kirchnerista, es uno de los fundadores de los que acompañaron a Néstor Kirchner en la fundación del kirchnerismo. La enorme mayoría de este Gabinete es kirchnerista".

Cerruti comentó que "hay millones de personas que integran la coalición y no vamos a responderle a todos”. Luego agregó que "Cuervo Larroque es un gran compañero, pero el Presidente no responde declaraciones de un ministro de una provincia".

Rosario y la violencia

Sobre la situación que se vive en la ciudad santafesina y el envío de fuerzas federales comentó: "No están yendo las Fuerzas Armadas. Está yendo una división del Ejército que se ocupa de acompañar la urbanización".

"Es el mismo sector del Ejército que ayudó en la pandemia en la construcción de hospitales o llevando comida, por ejemplo. Estas Fuerzas Armadas de la democracia no participan de la seguridad interior", explicó.

Luego comentó: "Los presos no tienen celulares". "Uno de los problemas del crimen organizado y el narcotráfico es que durante mucho tiempo, durante los últimos 20 años, han ido tomando diferentes sectores gracias al dinero que manejan: sectores de la política, policía, guardiacárceles", informó.´

La sentencia contra Cristina Kirchner

"El Presidente ya dijo, en más de una oportunidad, que entiende que esta causa no tiene pies ni cabeza o que la vicepresidenta ha sido traída de alguna manera para ser metida en esta causa, en la cual no tiene ningún tipo de relación", expresó Cerruti. "Eso está claramente expuesto hoy en los fundamentos de la causa, donde en varias oportunidades queda claro que no hay ninguna prueba para que esté allí la Vicepresidenta sino que se trata de 'ante la duda', como dice en algún momento el Tribunal, o un 'hay que pensar que'", aseguró.

Al mismo tiempo, agregó: "El Presidente sigue sosteniendo que todo esto es una causa armada para perseguir a la Vicepresidenta, para inhabilitarla de ejercer funciones políticas. Cada vez que se hace esto con un dirigente político es una forma de intentar aleccionar a otros dirigentes que intentan tomar medidas que vayan en favor de los ciudadanos en situación de vulnerabilidad".

"El Presidente sigue sosteniendo la inocencia de la Vicepresidenta y cree que uno de nuestros temas centrales tiene que ser defender su inocencia y la búsqueda de que quede demostrada y clara su inocencia", comentó.

Cerruti consideró que "todas las causas de persecución a Cristina Fernández de Kirchner buscan sacarla de la escena política e inhabilitarla para hacer política". Sin embargo, cuando se le consultó si quería decir que la vicepresidenta no se puede presentar a elecciones, contestó: ¿Quién dijo que no puede ser candidata?".

"Lo que estoy diciendo, como ya dijo el Presidente en una cantidad de oportunidades, es que todo esto busca inhabilitarla a la Vicepresidenta para poder actuar políticamente", concluyó.