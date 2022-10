Se inyectó hialurónico en los labios, denunció mala praxis y la agredieron

En las últimas horas ocurrió un violento hecho en el cuál una joven se vio violentada luego de reclamar por su salud. Según trascendió, ella se realizó un procedimiento estético en los labios con ácido hialurónico. Después de algunas horas, Nadia comenzó a sentir mucho dolor y al notar una gran inflamación en la zona se preocupó por su salud, por lo que se trasladó inmediatamente de nuevo al lugar para que el especialista la revisara.

Lo insólito es que cuando llegó al centro de estética, en vez de ayudarla, el personal del lugar le respondió con violencia y la agredieron.

La acción quedó registrada por imágenes del lugar cuando uno de los empleados la tomó del brazo e intentó sacarla del lugar. “Hija de re mil p..., negra villera”, entre otros insultos, se escuchó.

La chica realizó una denuncia oficial al local y a sus dueños: “Este señor no me hizo firmar ningún consentimiento. Fue a buscar una jeringa del otro lado y no me di cuenta de preguntar qué me iba a colocar. Me dijo otra marca que la que yo había pedido y señado. También me dijo que no le había quedado del producto que yo había pedido porque no se conseguía y ya no podía devolverme mi seña de $15.000″, contó a un medio local.

En este sentido, agregó: "Sólo colocó media jeringa, porque mis labios no daban más de sangrar, del dolor y de hinchazón. Desde anoche estoy con fiebre y dolor en los labios con moretones”.