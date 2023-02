Fernando Iglesias apuntó contra Rodrigo de Paul: "Descerebrado"

Fernando Iglesias es, además de diputado nacional, un personaje muy activo en las redes sociales, sobre todo en Twitter. Con una lengua filosa, combativo y sólido, el político se enfrenta con crudeza, y muchas veces humor sarcástico, ante cualquier situación de la vida cotidiana.

Pero esta vez cruzó una línea que los fanáticos del fútbol y de la Selección no dejaron pasar. Ante un posteo del jugador Rodrigo De Paul, Iglesias salió sin anestesia a tratarlo de "descerebrado". Las respuestas y retuits estuvieron a la hora del día, tanto así que el legislador y el mediocampista fueron tendencia en Twitter durante varias horas del domingo 12 y el lunes 13 de febrero.

Sucede que De Paul celebró los diez años de su debut en primera división, que fue con la camiseta de Racing en un partido frente a Arsenal de Sarandí. Esto motivó que escribiera una sentida carta a sus seguidores, la cual generó una gran repercusión en las redes sociales.

Además, el jugador compartió una foto con las camisetas que utilizó a lo largo de su carrera, desde las inferiores de la Academia hasta la Selección Argentina, pasando por Valencia, Udinese, y Atlético de Madrid.

Iglesias, fiel a su polémico estilo, lanzó dardos contra De Paul: "Defender a mi país? De quién? En una cancha? What are you talking about? #Descerebrados, fue el primer mensaje que encendió la bomba. Como puede leerse en el escrito mostrado por el futbolista argentino, en el que también hace referencia "al olor a pasto, el vestuario, defender a mi país... No se comparan con nada"

Iglesias arremetió: "Estoy en contra del uso de lenguaje épico en casi cualquier circunstancia. Harto del nacionalismo berreta y de la militarización de la vida. Podrido del síndrome de la patria está en peligro. Después se quejan de los soldados de Cristina y el Vatayón Militante".