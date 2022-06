Faltante de gasoil: en el sector descartan que se solucione en el corto plazo

En Argentina desde hace semanas una de las mayores preocupaciones se presenta por la falta la falta de gasoil. Ante esta problemática, decidieron postergar hasta septiembre la actualización del impuesto correspondiente.

En el programa Metaverso, de lunes a viernes de 9 a 11 por Ciudadano News, Raúl Castellano, titular de la Cámara de Empresarios del Combustible, expresó: “Hay desabastecimiento, obviamente no se llegará al momento en el cual no haya gasoil, sí hay dificultades, una oferta insuficiente para la demanda que estamos teniendo, lo cual hace que muchas estaciones de servicio se queden sin gasoil en diferentes momentos del día o de la semana”.

Al consultarle sobre si la demanda es la misma de todos los años o se ha incrementado, Castellano dijo: "La demanda se incrementó en niveles muy altos, incluso superiores a la prepandemia, estamos a un 10% por encima de lo que eran los niveles normales y eso también contribuye a que se agrave un poco la situación", reconoció.

Y amplió: "La situación de fondo es la diferencia de precios entre el gasoil importado y el local que hace que lo que se importa de gasoil haya que pagarlo más caro que el precio al cual se va a vender después en el mercado interno".

Sobre mapa del combustible que hizo la Federación de Transportistas, y reveló que son ocho las provincias que están teniendo mayor complicación, el dirigente expresó: "Distintos factores, el más notable la situación de las estaciones de las provincias fronterizas, sobre todo el norte, Misiones, Formosa, Jujuy, Salta, son provincias donde está ingresando gente de países limítrofes a cargar combustible porque en otros países el combustible cuesta prácticamente el doble que en nuestro país", por lo tanto, "ingresa gente en automóviles, camiones y otro tipo de vehículos para cargar combustible y volver a su lugar de origen".

“También pasa esto en Mendoza y algunas provincias en las cuales por ahí que por un crecimiento estacional de la demanda, como tareas del agro, también hay un crecimiento de la demanda y haga que falte el combustible para el resto de los consumidores", por lo tanto, "este mapa que publicaron los transportistas está bien pero es bastante variable según las circunstancias".

Con respecto a las declaraciones del jefe de Gabinete en que se solucionaría en las próximas horas, el dirigente manifestó que "no creo que esto se solucione en estos días, pasa que el jefe del Gabinete no conoce bien la situación, el otro día hizo declaraciones muy fuerte, diciendo que aplicaría todo el peso de la ley a los que cobraran un precio distinto al fijado por el estado, y resulta que el estado no fija precio y el precio es libre, o sea, no conoce mucho el status de venta del combustible".

"Si se incrementa la importación de combustible lógicamente se solucionaría el problema pero esto no puede ocurrir en uno o dos días porque hay que tomar decisión de comprar, pedirlo, esperar que lleguen los barcos y toda la logística".

Para evitar nuevas alzas en surtidores que presionen sobre la inflación, el Gobierno volvió a diferir la suba del impuesto sobre los combustibles líquidos, y postergaron cinco trimestres por lo que "hay dos impuestos específicos a los combustibles, no son porcentajes al valor del combustible como era en años anteriores sino que son impuestos fijos que se actualizan cada tres meses según el costo de vida y está establecido por ley desde 2018".

"Ya viene postergándose la actualización para no aumentar más el precio del combustible desde principio del año pasado, esto significa que se está conteniendo de alguna manera el impacto que esto tendría sobre el precio de venta al público, lo grave es que está generando también un atraso que se va acumulando, que ya está en el orden del 50% en el impuesto, que en algún momento tendrán que recuperarlo y tendrán su consecuencia", concluyó.