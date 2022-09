Facundo Cruz: "En Argentina hay poca gente sin identidad ideológica"

Facundo Cruz, analista político, habló con El Interactivo, por Ciudadano News, y elaboró una radiografía sobre lo que se vive actualmente en el país de cara a las elecciones del año que viene.

"No hay muchos cambios en cuanto a las preferencias ciudadanas. Las encuestas de este primer semestre muestra que las principales figuras nacionales mantienen el mismo rechazo o aprobación por parte de la misma cantidad de gente al comienzo del año. Ambas posturas están presentes, tanto en el oficialismo como en la oposición", dijo Cruz.

Hay dos referentes de distintas fuerzas políticas que no muestran una u otra opinión: "Me refiero a Javier Milei y Facundo Manes. A principio de año, Milei aparecía con mucha aprobación y poco rechazo, tal vez porque nadie lo conocía bien. Manes, por su parte, no es tan conocido a nivel nacional, y esto repercute en la opinión que la sociedad tiene de él", remarcó el politólogo.

¿Hay más figuras o más partidos? "Hay una combinación de ambas, pero existe algo que surgió después de la crisis del 2001 en la Argentina: las identidades políticas asentadas. Cuando alguna consultora pregunta por la identificación ideológica de la gente, la mayoría se vuelca por uno u otro lado de la 'grieta'", decía Cruz. En el medio, y con un porcentaje no muy considerable según el analista, se ubican los que no se identifican con ningún partido, o que directamente "No sabe, no contesta": "Hablamos de un 15 o 20%, una cantidad importante, pero no esencial para mover la balanza", expresó el politólogo.

El resultado en Marcos Juárez

La localidad cordobesa de Marcos Juárez fue el centro de festejos del PRO este último fin de semana, cuando se afianzaba nuevamente como intendenta Sara Majorel. Haber ganado allí es significativo para la oposición, porque allí comenzó el triunfo de Cambiemos en el año 2015: "Los liderazgos que vienen manejando el municipio en los últimos procesos electorales son ideados y generados en términos municipales. Los armadores de Cambiemos a nivel nacional fueron a buscar, antes de esa elección en 2015, a sus aliados municipales. No es que el PRO apareció y empezó a hacer territorio, construyó una candidatura y ganó".

Para Cruz, "Cambiemos hoy necesita empezar a mostrar un derrotero de victorias electorales para empezar a generar ese caldo de cultivo. Hay que ir desde lo local a lo provincial, y luego a la Casa Rosada. Hay que matizar un poco, porque la que ganó es una fuerza municipal que está dentro de Juntos por el Cambio, mientras que enfrente estaba Juan Schiaretti, que representa al peronismo unido", manifestó el politólogo.