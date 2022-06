Excelentes expectativas para el movimiento turístico del fin de semana XXL

El empalme de un viernes y lunes con feriados sucesivos puso una sonrisa en los prestadores turísticos y todo el sector de comercio que se ve beneficiado de este movimiento, ya que anticipan una gran afluencia en casi todos los destinos.

Héctor Viñuelas, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo de la Argentina, dialogó con Ciudadano News, e indicó cómo vislumbran el fin de semana XXL. “Tenemos muy buenos números, lo veníamos relevando desde la Federación con los observatorios que tenemos en las provincias”, dijo, y agregó que va a ser “realmente fuerte, con números que van consolidándose cada vez más”.

El fenómeno se da “con distintas características según las regiones, pero es un bocado de aire dentro de junio, que siempre es un mes bajo o de contra temporada. Estos cuatro días nos vienen a ayudar antes de las vacaciones de julio”, remarcó. Su opinión, además, la compartió desde un foro nacional de turismo, que se está realizando en Río Hondo, donde están presentes los ministros del área de todas las provincias intercambiando opiniones e información.

Yendo a los matices, indicó: “Hay mucho turismo regional, a 200 o 400 kilómetros con autos particulares en el Norte, Noreste, Litoral; hay bastante turismo regional con ese tipo de transporte. En lo más alejado como Bariloche, Ushuaia, Calafate hay lleno total de aviones. Estaba hablando con el secretario de Turismo de Bariloche y están totalmente cubiertos, 38 mil plazas, solamente ahí”. Traducido a números es ente un 95% a 97% de ocupación.

“Lo mismo pasa con Iguazú y lugares emblemáticos, toda la Ruta 40 hacia el Norte Cafayate, San Javier en Tucumán, Termas está lleno con turismo terminal que funciona muy bien en la Argentina y se construye como un nicho importante”, completó Viñuelas.

Falta de combustible

El factor en contra, que ya preocupa a gran parte del país, es la escasez de gasoil, que es precisamente el que mueve al transporte. Sobre el particular, Viñuelas indicó: “Hay preocupación, sobre todo en el Norte, que hay faltante de gasoil. La gente se ha volcado al auto que no use diésel, a los autos personales. Hay caída de algunos ómnibus que están chequeando con el stock, porque tienen aprovisionamiento en los lugares que van pasando. Pero todavía no hemos notado en el turismo. Sí hay preocupación a futuro y las Cámaras están trabajando con las autoridades en cada provincia”.

Analizando la incidencia de la economía, destacó: “Estamos con muy buenos números. En la Argentina la macro no está bien, pero la micro está mejor. Por supuesto que el dinero no alcanza, pero la actividad económica para este fin de semana en este tema tiene buenos números. Nos faltan aviones, nos faltan vuelos, falta más conectividad pero lo que hay está totalmente tomado”.

Mendoza

Nora Vicario, ministra de Turismo de la provincia, aseguró que la alta montaña es el destino mendocino que presenta mayor interés. “Sigue siendo la Alta Montaña el que ocupa mayor interés. Tenemos mayor cantidad de turistas chilenos y gran cantidad de turistas brasileños”.

También destacó que los visitantes “se concentran en los cascos urbanos, por la gastronomía, teatro, y también tiene que ver con los ejes comerciales”, y también dio relevancia al desempeño de todo el sector de enoturismo.

La funcionaria también subrayó que se ha subido a internet una guía de actividades, con espectáculos gratuitos o de muy bajo costo: “Queremos invitar a que conozcan la agenda en la web de Mendoza porque hay espectáculos gratuitos o con costos muy bajos para que toda la familia pueda disfrutar del turismo este fin de semana largo de cuatro días".

A la vez, informó que se están presentando las convocatoria de artistas y elencos para integrar la agenda de Mendoza para las vacaciones de invierno.

“A partir de este momento ya lo pueden encontrar en www.mendoza.gov.ar/cultura. Con esta iniciativa estamos avanzando en el proceso de modernización de la plataforma de cultura camino a ventanilla única cultural que es un pedido que el gobernador Rodolfo Suarez no ha realizado a fines de que las convocatorias sean públicas, abiertas y que tengan accesibilidad para todos los artistas y no tengan que estar llevando papeles de un lado a otro. No solo estamos facilitando el tiempo y la vida para nuestros queridos artistas para que sean también parte de esto".