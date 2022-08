"Están todas las condiciones para salir un poco mejor, no para salir adelante, porque para eso se necesita hacerse cargo de los problemas estructurales" comenzó diciendo Enrique Zuleta Puceiro en relación con el desembarco de Sergio Massa como superministro, en el programa Metaverso de Ciudadano News.

Luego el analista político sostuvo que: “Son todas reformas profundas que alguien las tendrá que hacer, este gobierno decidió no hacerlas, no ponerlas en la mesa a discutir, se fue al Fondo Monetario Internacional con una propuesta puramente financiera, sin nada que tuviera que ver con reformas estructurales, eso fracasó"

"Vamos a ver cómo nos va, creo que como factor de optimismo, que hay algunos factores muy fuertes, la economía real está muy fuerte. El sistema bancario no se ha contaminado, la toxicidad del mercado cambiario y, por otro lado, tenemos muy fuerte a casi todas las provincias. Enfatizó Zuleta Puceiro.

Luego explicó que "ningún gobernador que esté por debajo de 40% de apoyo de sus ciudadanos y esas son cosas que funcionan, las ciudades funcionan, las provincias funcionan, la economía funciona, no funciona una cúpula de la política nacional que está muy pendiente de lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires y Capital Federal".

Sobre las condiciones de Sergio Massa para sacar adelante esta crisis

Massa tiene una diferencia respecto al resto, en primer lugar, es un hombre de la política muy ambicioso, muy efectivo, logró junto a Cristina Kirchner un lugar importante en los votos, eso dividió al peronismo y Cristina logró la reelección y de ahí en más tiene un lugar. Cuando aceptó entrar al Frente de Todos aceptó para que el frente tuviera una unidad y pudiera ganar las elecciones, ahora, de ahí en más había que gobernar y no pudo gobernar, como tampoco pudo gobernar Juntos por el Cambio. Una cosa es ganar elecciones y otra gobernar.

Tiene la ventaja de tener muy buenas relaciones con casi todo el peronismo, con varios gobernadores, es amigo personal de muchos de los líderes de la oposición, como Horario Rodríguez Larreta o (Cristian) Ritondo. Tuvo un papel importante en la provincia de Buenos Aires durante todo su mandato, especialmente la primera parte y es una figura muy trasversal, no se lo puede agotar, no es alguien que venga del corazón del peronismo, era un líder joven de la UCD hace muchos años, son gente que ha llegado al peronismo, esta amalgama rara, híbrida que es hoy el peronismo, pero lo ha hecho con mucho éxito.

Mantiene, además, excelentes relaciones con muchos sectores que van desde medios de comunicación, sectores empresarios, no solo los amigos conocidos, sino grandes empresarios, no hay ningún dirigente del peronismo que tenga esa familiaridad y naturalidad, estos equipos que ustedes ven son equipos que han estado gobernando en la época de (Mauricio) Macri, de (Cristina) Kirchner anterior, la época de (Martín) Guzmán, son gente ducha con muchos años de gestión, ahí no hay profesores universitarios con sus papers, ni CEO que se inauguran en la política.

También describió que los nombres que se conocen de su equipo "son toda gente que tiene muchos años de gestión y eso es importante, eso le da a Massa una ventaja. Ahora, ¿podrá estabilizar la economía argentina sin intentar siquiera hacerse cargo de los problemas estructurales de la economía argentina?.

"Es decir, podemos creer que se creará empleo sin una reforma profunda de las regulaciones laborales o que vamos a poder luchar contra el déficit sin solucionar el problema del sistema previsional quebrado, del sistema de salud, o que podemos poner en marcha la producción con un sistema tributario que está pensado para la especulación y no para la producción". Reflexionó Zuleta Puceiro.