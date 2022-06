Durante el 2021, se consumió en Argentina un promedio de 47,8 kilos de carne bovina por habitante: se trata de la cifra más baja desde 1920. Asimismo, el informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) alertó que la producción y la exportación de cortes vacunos se encuentran “estancados” desde hace años.

Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (CICCRA), expresó en diálogo con el programa Mataverso de Ciudadano News: “Son datos certeros pero esto viene ocurriendo desde hace 15 años que viene cayendo el consumo de carne vacuna de manera continua. Hay una combinación de factores, la inflación tiene incidencia fuerte pero al mismo tiempo, hace alrededor de 15 años cambió la genética porcina y aviar y esto generó que tanto cerdo como el pollo fueran mucho más productivo. Entonces, se despegaron los precios de estas dos carnes respecto de la carne vacuna y hoy, por ejemplo, con el precio promedio de un kilo de carne se pueden comprar casi 3 kilos de pollo y 2 de cerdo".

“Si a esto lo juntamos con un cambio de hábito de consumo, que también ocurre prácticamente con el cambio de genética mencionado, entonces, empezamos a variar la dieta los argentinos y hoy encontramos más consumo de pollo que carne vacuna y el cerdo, que se consumía solo como fiambre, se consumía 4 kilos, hoy está en los 18, 20 kilos de carne porcina. En consecuencia, el total de proteína animal que consumimos los argentinos está en 106 kilos, muy por encima del promedio general de los países que consumen bien, alimentos de manera correcta”.

-¿Estamos comiendo mal?

-No, estamos comiendo bien, consumimos 106 kilos de proteína animal, que tiene mucha importancia y dejo afuera el ovino que tiene poco registro, porque la mayoría se consume en el campo y no estoy poniendo mariscos y pescados, que en promedio serían 6 kilos más, estoy dejando pollo, cerdo y carne vacuna.

-¿Qué pasa con la Argentina que estaba acostumbrada a exportar carne vacuna?

-Está sufriendo, la está pasando mal, la caída de las exportaciones de carne vacuna desde el 2020, año que la producción superó los 3,2 millones de toneladas de exportaciones a 900 mil y trajimos al país 3 mil millones de dólares, desde ese momento cayó el 12% producto de dos cosas, el cierre de las exportaciones que realizó este Gobierno que después lo ablandó un poco pero siguen las exportaciones cerradas para algunos productos, y la estamos pasando bastante mal con algo que la hace menos duro y es que los precios internacionales acabada la pandemia y cuarentena en todos los países del mundo, empezó a aumentar la demanda de carne y empezó el precio promedio un 40% y esto hace que si bien estemos exportando menos que el año pasado, estamos cobrando más que el año pasado.

-Bajaron las exportaciones, baja el consumo, ¿qué pasa con el excedente del que estábamos acostumbrados a tener un valor determinado y ahora queda, sobra?

-No, no sobra porque así como en la Argentina o países productores de cereales y oleaginosos se vieron beneficiados entre comillas por la sequía de los años 2020 y 2021, que generó aumentos de precios muy fuerte en estos productos, la soja estaba a 300 dólares hoy está casi a 600, simultáneamente esa sequía también perjudicó a la ganadería porque las vacas nuestras, de cría, se mantiene en el campo, algunos más tecnificados la hacen con inseminación artificial pero está sobre el pasto, al no haber lluvia no hubo pasto, y la vaca comió mal entonces, el problema es que no ovula entonces, las pariciones de los años ’20 y ’21 fueron muy malas y tuvimos alrededor de un millón de terneros menos cada año. Entonces, la carne sigue aumentando en el mercado interno, a pesar de la demanda deprimida, porque la oferta no alcanza a abastecer esa demanda y entonces los precios siguen aumentando.

¿Esta situación pone en crisis al sector también?

-Esto pone en crisis básicamente al sector frigorífico, el sector productor, como ha tenido recomposición de precios importante si bien produce menos, sobre todo la cría, está en un buen momento y, sí se puso en crisis el sector Feed Lot porque con el valor del maíz tan elevado y el valor del ternero tan elevado no le cierran los números, se pierden alrededor de 6, 7 mil pesos por cabeza en un engorde tradicional, entonces son dos sectores que la están pasando mal.