Empleo y licencias parentales: los proyectos que enviará Alberto al Congreso

Este martes el presidente Alberto Fernández inauguró la 140° apertura de la sesiones ordinarias del Congreso de la Nación y, en su discurso, enumeró los proyectos que plantea enviar durante este 2022.

Entre las iniciativas que remitirá para que sean analizados por los legisladores nacionales durante este año se encuentran Plan de Empleo Joven, licencias parentales igualitarias, Plan Argentino de Ciencia y Tecnología 2030, Proyecto de ley para modificar el sistema de inteligencia, Estándares básicos de comportamientos en las fuerzas de seguridad, proyecto de Ley para modificar el sistema de inteligencia, proyecto de Ley para proteger los derechos de las personas con discapacidad, Ley del Sistema Nacional de Calidad, Ley de Nano-biotecnología, Ley de Hidrógeno entre otros.

Plan de Empleo Joven

El mandatario indicó que el "empleo formal se viene recuperando mes a mes desde fines de 2020" y que la "la tasa de desocupación fue del 8,2 % en el tercer trimestre de 2021, la menor en más de tres años". También explicó que "en 2021, alrededor de unas 175 mil personas lograron incorporarse al empleo asalariado registrado en empresas privadas".

En este contexto, anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley de Empleo Joven. "Sabemos que los jóvenes están entre los sectores más afectados por la pandemia", sentenció.

En este sentido, el presidente puntualizó que la iniciativa ayudará a "convertir los planes sociales en empleo formal recurriendo a la formación en oficios, capacitación y fomento de la terminalidad educativa; mediante la registración de la economía popular; y a través de 340 bancos de maquinarias y herramientas".

Régimen de licencias parentales igualitarias

"Argentina es uno de los países latinoamericanos más retrasados en regímenes de licencias parentales", dijo Fernández al anunciar el envío al Congreso de un proyecto para lograr en nuestro país un régimen de licencias parentales igualitarias.

"Ampliaremos días por maternidad, paternidad y adopción e incluiremos a trabajadores monotributistas y autónomos sin generar mayores erogaciones a los empleadores", sentenció.

Plan Argentino de Ciencia y Tecnología 2030

El mandatario anunció que en los próximos días enviará al Congreso nacional la iniciativa Plan Argentino de Ciencia y Tecnología 2030 que fue "debatido y concertado con los actores de la comunidad científica, universitaria y productiva del país".

"Estoy convencido que en educación como en ciencia, los argentinos y argentinas debemos avanzar hacia políticas de Estado", indico. "Uno de los grandes objetivos del presente año será iniciar un enorme proceso de federalización de la ciencia. Agregar valor, fortalecer las cadenas productivas con modernas tecnologías allí donde está la producción primaria permitirá abrir numerosas fuentes laborales", continuó.

Fuerzas de seguridad

"La Argentina tiene la obligación ética de prevenir y erradicar la violencia institucional. Enviaré un proyecto de ley que establezca estándares básicos de comportamiento de las fuerzas de seguridad en todo el territorio argentino", anticipó Alberto Fernández ante la Asamblea legislativa.

"Queremos un país respetuoso de todos y todas. De todas las diversidades y de todas las diferencias. Por eso, reforzaremos el trabajo para garantizar los derechos constitucionales garantizados a los pueblos originarios", continuó.

El Presidente llamó durante su discurso a "avanzar en reducir las desigualdades que genera la discapacidad, para proteger los derechos de más de 4 millones de argentinos y argentinas".

En este sentido, anunció el envío a Congreso una iniciativa para proteger los derechos de las personas con discapacidad, "para tener una Argentina justa e inclusiva", tras recoger las sugerencias de todos los sectores y para que "el marco normativo sobre discapacidad sea fruto de nuestra democracia".

Proyecto para modificar el sistema de inteligencia

"En los próximos días enviaré un proyecto de Ley que permita consolidar el trabajo hecho en estos años en materia de inteligencia. Es indispensable que el Congreso acompañe este camino", sostuvo el jefe de Estado.

"Necesitamos contar con organismos de inteligencia que permitan producir información estratégica de calidad que contribuya a tomar decisiones y a proteger (no a espiar) al conjunto de la población frente a los riesgos y desafíos de un mundo cada vez más dinámico", analizó, luego de sostener que "en la Argentina de hoy no hay espionaje político", "no se intervienen teléfonos sin causa judicial" y "cada uno piensa y dice lo que se le da la gana".

Sistema integral de cuidados con perspectiva de género

Fernández explicó que "todas y todos necesitamos ser cuidados en algún momento de nuestras vidas. En la primera infancia y en la ancianidad. También en circunstancias de enfermedad o de necesidades especiales. La desigual distribución del trabajo de cuidado es el corazón de las desigualdades entre los géneros".

Por ello, señaló que la iniciativa que enviará al Congreso "permitirá crear más de 200.000 puestos de trabajo para quienes cuidan a más de 1 millón de personas que necesitan de esos cuidadas".

Además, anunció la construcción de 326 nuevos espacios de Primera Infancia, la finalización de otras 200 obras de mejora edilicia para 50 mil niños y niñas de hasta 4 años de edad y la construcción de una Red de 30 Centros Territoriales de Políticas de Género y Diversidad en todas las provincias.

Nano-biotecnología

El Presidente explicó que el objetivo será extender y superar a la actual ley de Biotecnología moderna.

Hidrógeno

Según el mandatario este proyecto buscará estimular y reglamentar el desarrollo "de esta actividad que es presente y es futuro, y donde Argentina aspira a presentarse en un lugar de liderazgo mundial".

Sistema Nacional de Calidad

El Poder Ejecutivo buscará con esta iniciativa "dotar a nuestra producción de mayor autonomía, control y desarrollo que permita evitar los frecuentes casos en que Argentina no puede exportar productos de clase mundial".

Además, Fernández pidió al Congreso avanzar en la agenda legislativa propuesta en 2021 y mencionó los siguientes proyectos, aún sin aprobación.

El desarrollo del cannabis para uso medicinal y cáñamo industrial, que ya tiene media sanción, nos permitirá generar 10.000 puestos de trabajo en los próximos años con una perspectiva federal. La ley de inversiones automotrices, para estimular nuevos proyectos y crear nuevos puestos de trabajo. La ley de electromovilidad, para estimular la fabricación y difusión local de los vehículos eléctricos y trabajar en la cadena de valor del litio. Ley agro bio industrial, para estimular a la inversión en la cadena agroindustrial y agregar valor en las economías regionales. Con el horizonte 2030 esta ley permitirá crear 700 mil puestos de trabajo e impulsar exportaciones por 100 mil millones de dólares. La ley de Compre Argentino, para fortalecer el poder de compra del Estado como elemento de tracción para el desarrollo industrial, en particular en nuestras PYMES y cooperativas. Más trabajo argentino. La ley de desarrollo hidrocarburífero, que amplíe el potencial de nuestra industria, sea palanca para el desarrollo industrial, la creación de empleos y el desarrollo exportador.