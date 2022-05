El pedido desesperado de la mamá de Chano: "Hace 20 años que damos batalla"

A once años de la sanción de la Ley de Salud Mental y Adicciones, en el Senado de la Nación se realizó una jornada de reflexión y fue invitada la madre de Chano Charpentier, quien habló en representación de "muchas madres" y fue directa contra las políticas del gobierno.

"Muchas madres me han escrito y me han pedido que diga mi testimonio, en nombre de ellas y de todas las familias que luchamos contra esta enfermedad”, dijo Marina.

El cantante y compositor actualmente se encuentra internado en la Clínica Avril para continuar con su tratamiento contra las adicciones. Fue trasladado hasta allí desde el Sanatorio Otamendi, a donde había ingresado hace una semana por un cuadro febril y una afección pulmonar.

"Lamentablemente todos saben lo que viví el año pasado, pero yo eso lo vivo hace 20 años. Mi hijo tiene 40 años y hace 20 años que sabemos que es adicto. Hace 20 años que damos esta batalla y que no tengo un sábado a la noche de paz", lamentó.

Y agregó cargada de emoción: "No puedo dormir con el teléfono apagado porque no sé qué va a pasar con mi hijo al día siguiente, porque no sé si cuando amanece va a estar vivo”.

Ley de Salud Mental y Adicciones

Por otro lado, pidió que se modifique la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 e hizo hincapié en la reformulación del artículo 20, que indica que “la internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios” y que “solo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”.

“Una persona adicta tiene su voluntad tomada por la sustancia y no puede decidir con su sano juicio qué es lo bueno y lo malo para él”, contrapuso la mujer.

Si bien Chano puede contar con un grupo interdisciplinario -planteó Marina- cuestionó qué ocurre con quienes no tienen el respaldo económico para acceder a este tipo de atención.

"Está lleno de madres que no tienen prepagas, que no tienen nada. Imagínense si a mí me hacen esto, que saben que puedo estar en los medios diciendo esto, qué les espera a las otras madres”, expuso.

El rol de la Policía

También reclamó que los efectivos policiales necesiten una orden de allanamiento de un juez para poder intervenir en los casos de brotes psicóticos, como el que atravesó su hijo en julio del año pasado, cuando terminó herido de bala.

“¿Qué orden de allanamiento debo tener para salvarle la vida a mi hijo? Mi hijo consume solamente marihuana. El THS altera el funcionamiento del cerebro, hay ruido neuronal, genera alucinaciones, pánico”, afirmó.

Recordó entre lágrimas el episodio vivido y sostuvo: "No quiero tener que estar en el velorio de mi hijo".