El mensaje del padre de Brenda Uliarte para Cristina Kirchner

El padre de la acusada de haber participado del intento de asesinato a Cristina Fernández, Brenda Uliarte, dijo en las últimas horas que su “hija no le haría daño ni a ella ni a nadie”.

La novia de Sabag Montiel, "está muy influenciada" dijo el padre de la chica, Leonardo y añadió que "a Brenda le afectaron la mente, se dejó llevar" por su novio.

El hombre también sostuvo que su hija "no sabe ni donde está parada. A ella no le interesa la política, por eso me parece muy raro que haya hablado de la corrupción. Esa no es ella".

El progenitor de Brenda, dijo en declaraciones mediáticas que "ella es una chica sana, no está educada así y cuando la jueza le tome indagatoria se va a dar cuenta que no tiene nada que ver, que estaba manipulada".

En diálogo con radio Rivadavia, el hombre confió que solamente vio una vez a Sabag Montiel: "Ni me acuerdo de su cara. Brenda empezó a salir con él hace un mes, no es que eran novios hace rato".

"A mi sobrino, que habló con él, le pareció un bobo. Es de esos tipos que por fama son capaces de inmolarse, es esa clase de persona. Habrá visto que a John Lennon le pegaron un tiro y habrá querido hacer algo así, esa única razón me pongo a pensar", reflexionó Leonardo.

"Hoy aparecieron las cámaras [que muestran] que ella estaba, pero quiero decirles cómo fue afectada la mente de ella. Hablar de libertarios, hablar de corrupción, eso no es su mente", puntualizó.

Por otra parte, confió que la joven "sufrió mucho por la muerte de su hijo hace dos años. El nene había nacido con problemas, fue un trauma muy grande para ella, pero se recuperó, ahora iba a la facultad".

Leonardo Uliarte y su mensaje para CFK

En diálogo con el medio Clarín, Leonardo Uliarte preguntó si Cristina Kirchner se quiere comunicar con su hijo o con él para pedirle perdón.

"Quiero que mi hija le pida perdón (a Cristina). Ella o yo. Yo también le quiero pedir perdón. Brenda jamás haría algo así, no le haría daño. Por favor, necesito que Cristina sepa que quiero hablar con ella y disculparme", dijo el hombre.

La familia de Brenda

El papá describió cómo fue la crianza de Brenda: “La familia que tenemos es evangelista, fuimos criados con cultura y tuvo una buena educación, intenté darle todo lo que tuve a mi alcance”. Además, detalló: “Fue abusada cuando era chica y se la quité a la madre a los 11 años. La madre volvió de Tucumán y me quiso sacar la tenencia, pero no pudo. Después se le murió la abuela y ahí sufrió muchísimo. Al no estar la madre, mi mamá (su abuela) era su mamá. Después murió su hijo en la Clínica Sarmiento y ese fue un trauma muy grande, estaba con psicólogos y, de repente, un día dejó de ir”.

Brenda Uliarte junto a su papá

“Que sepa que siempre está la ley, la justicia. Que hable con la verdad y que hay un Dios que la va a salvar”, le dijo a su hija y también le dirigió unas palabras a la jueza María Eugenia Capuchetti: “Que si la llega a dejar libre, acá tiene un padre que le va a poder pagar un psicólogo para contenerla y darle todo lo que necesita. No la voy a dejar libre ni cinco segundos, le voy a cambiar la vida completamente a ella”.