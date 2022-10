El insólito concepto que tiene Reuters sobre la economía argentina

"Comprender la economía argentina supone tener un manual para lidiar con una inflación superior al 100%". Con esas tajantes palabras, la agencia de noticias Reuters puso el foco en los diferentes tipos de valores que tiene el dólar en el mercado local. En el escrito se intenta explicar el complicado marco monetario y cambiario que se vive día a día en Argentina.

El título es más que sugerente: '¿Quiere viajar o ahorrar? Consulte antes cuál de los 14 tipos de cambio necesita en Argentina'. Allí aparecen imágenes y testimonios de turistas, ciudadanos argentinos y hasta un economista que cuentan cómo es soportar una economía que parece no tener control.

Antes de las declaraciones de los turistas, el estudio se centra en las variedades de dólar que conviven día a día: el dólar libre, o 'blue' (a $290), el dólar oficial ($159), el dólar ahorro ($262), el dólar turista, o de lujo ($320), el dólar 'Coldplay' para espectáculos de artistas internacionales, sin mencionar el antiguo MEP o el dólar contado de liquidación.

Reuters recogió el testimonio de una fuente del Banco Central. Esta persona dijo que "Argentina tiene un único tipo de cambio oficial. Los restantes son ramificaciones que el propio mercado creó de acuerdo con la oferta y la demanda. Está claro que el Banco Central tiene el deber de preservar sus reservas y por ello se trabaja intensamente”.

Aldo Abraham, economista, fue consultado también por la agencia: "En la medida en que el dólar oficial esté cada vez más barato, vuelven a aparecer los faltantes de divisas, que deben ser rellenados con reservas del Banco Central. Y a partir de ahí, salen nuevas medidas para sacar más operaciones, más empresas y más gente del mercado oficial. Allí es donde aparecen estos dólares raros que se inventan en la Argentina".

José Zegarra, un turista peruano, se quejaba: "Me acaban de dar 286 (pesos) por el dólar blue y anoche he pagado 140 cuando he usado mi tarjeta de crédito al pagar la comida o al cancelar la noche del hotel. Es una sensación no muy agradable”.

“Las personas no son libres para decidir lo que quieren hacer con sus propios recursos y están presos, siempre sujetos a que el Gobierno esté interfiriendo directamente en sus vidas”, señaló Eduardo Maehler, un trabajador autónomo de 37 años a la agencia internacional.

Sumando una especie de reflexión, el economista Aldo Abraham expresó: "El costo de sostener el cepo en el tiempo ya lo sabemos: termina en una crisis muy profunda".