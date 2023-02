El Gobierno nacional quiere mejorar la conectividad de internet en las cárceles de Rosario

El intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Javkin, se mostró preocupado por un programa que pretende llevar adelante el Gobierno nacional.

La medida se basa en mejorar la conectividad de internet en las cárceles, con el argumento de que esta inversión contribuiría a la "resocialización de las personas privadas de su libertad", pero Javkin advirtió que "ese plan es peligroso. Están cerca de iniciar la instalación".

Pablo Javkin, intendente de la ciudad de Rosario

El jefe municipal sostiene, basándose en datos aportados por la Justicia, que "el 95% de los crímenes violentos que se reportan frecuentemente en Rosario son organizados precisamente desde las cárceles, por líderes de bandas narcos que se hallan en pugna. Mejorar las posibilidades de acceso a internet, y a otras vías de comunicación, solo agravaría la situación".

"Tenemos la información de que están cerca de iniciar la instalación", dijo Javkin sobre el plan nacional. Si bien comprende que el programa tiene otra función, que es la de resocializar a los privados de libertad, la medida terminará beneficiando a los delincuentes más peligrosos:

"El programa se plantea en función de las audiencias y su acceso, pero sin lugar a duda van a terminar facilitando la conectividad de las personas que utilizan esa red para ordenar delitos. Eso viene pasando sistemáticamente con teléfonos fijos, celulares y ahora con las posibilidades que brinde la conectividad”.

La base del proyecto

Esta medida, concretamente la Ley nº27.078, dispone que el Estado nacional "garantice el Servicio Universal entendido como el conjunto de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que debe prestarse a todos los habitantes de la Nación, asegurando su acceso en condiciones de calidad, asequibilidad y a precios justos y razonables, con independencia de su localización geográfica, ingreso o capacidades”.

La finalidad, explica la norma aprobada en diciembre de 2021, es lograr que las personas privadas de la libertad adquieran pautas de conducta y herramientas para su reinserción en la sociedad.

Sin embargo, el intendente rosarino sostiene que "nadie de la Nación, ni siquiera al ministro de Justicia, hablan del problema del narcotráfico en Rosario.

En esta ciudad no se fabrican armas y no se producen drogas: entran, directamente. Y sí existe una cuestión logística de bandas que, en forma violenta, se disputan el territorio. Rosario no está fuera de la Argentina, es una parte de su territorio que sufre la consecuencia del enfrentamiento entre bandas que comercializan drogas".

Los números rojos en Rosario

El 2022 cerró con un récord de 288 homicidios en el Gran Rosario, y los números de enero se proyectan con más violencia narco. De esta manera, en lo que va del mes ya hubo 19 crímenes y la mayoría fueron cometidos por sicarios. Esa cifra supera a la de femicidios: fueron 17 las mujeres asesinadas en todo el país en los primeros 30 días de este 2023.