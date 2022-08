Docentes que inspiran: la historia de Cristian, un maestro apasionado por innovar

Cristian Montenegro es de San Carlos, pero está radicado en Guaymallén, Mendoza. Es profesor en informática con especialización en tecnología adaptada, y tiene numerosas capacitaciones en discapacidad. Su historia de entrega desinteresada comenzó en el 2010, y hoy es uno de los seis finalistas del concurso "Docentes que Inspiran", en el que se anotaron más de 4.000 postulantes de toda la Argentina. El premio para el ganador es interesante: un millón de pesos.

El docente se prestó a una charla con El Interactivo, por Ciudadano News. Allí, visiblemente emocionado, expresó que "fue una noticia linda, pasar a la final es muy emocionante y permite mostrar el trabajo que se hace en educación especial. En las dos escuelas en que trabajo -continuaba Cristian-, hay educación primaria especial, y se trabaja la discapacidad intelectual".

Para el concurso "Docentes que Inspiran", Cristian compitió con 4.000 profesores y maestros de todo el país. De ellos quedaron 15 en primera instancia, y luego solo 6. Estos últimos representan a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, Mendoza (dos participantes) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Organizado por Clarín y Zurich Argentina, la elección recae en seis entidades públicas y privadas reconocidad en el campo de la educación en la Argentina.

Dos años después de descubrir su pasión hacia el mundo de la discapacidad, el 2012 lo encuentra haciendo una especialización al tiempo que ingresaba a una escuela de educación especial “Fue allí cuando me di cuenta de que me interesaba. Me anoté en todo tipo de concursos y capacitaciones con excelente performance y nunca más lo dejé. Esto me ha llevado a recibir varios premios que valoro y agradezco”, relató con humildad.

El profesor enumera algunos logros de su labor: teclados adaptados, donde el niño accede por ranuras. Un Track Ball, que sirve para trabajar con niños que tienen la motricidad reducida: es similar a un mouse, con la diferencia de que posee una barra para utilizarlo con los pies. Trabajamos con tablets y con las computadoras que entregó el Gobierno. Se hace adaptación específica para cada niño", explicó.

Los títeres

Montenegro sacó un personaje hecho con una media, con ojos de telgopor y boca grande. "Se llama Pedrito. Es el títere que apareció en pandemia. Pedrito contaba cuentos, y se ganó el corazón de un montón de chicos. Aprendieron a confeccionar sus títeres y hacían sus devoluciones".

Pero hay un caso muy particular. "Máximo era un chico de la escuela que hablaba, pero no expresaba con palabras sus emociones. Pero aparecía Pedrito, y Máximo era otro: el niño le contaba cómo hacía las tareas, y cómo se sentía en el día a día", relató Cristian.

Los finalistas del Premio Docentes que Inspiran: Marcela Carrivale, Damián Javier Ortiz, Marcelo Ranzoni, Miguel Mascaro, Cristian Montenegro y Karina Filippi.

Qué significa el concurso

Fomentar un trabajo de inclusión, que no quede solo en palabras, trabajar la parte artística y tecnológica que es importante en educación especial: Cristian Montenegro asegura que "es es la oportunidad de visibilizar el trabajo en educación especial, para llegar a trabajar íntegramente con todos los estudiantes".

Producción periodística: Daniel Gallardo.