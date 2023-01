Diputados comienza este jueves con la primera jornada del juicio a la Corte

La Cámara de Diputados da inicio este jueves 26 de enero a la primera jornada de juicio político para los cuatro integrantes de la Corte Suprema. En la práctica es una reunión protocolar, en la que se dará lectura a las acusaciones contra los magistrados. Pero será también la oportunidad para definir un cronograma de varios meses.

El Frente de Todos tiene para sí los números de la Comisión de Juicio Político, presidido por Carolina Gaillard, de Entre Ríos. Por este motivo no tendrá problemas en el caso de que los 14 miembros de Juntos por el Cambio presente su negativa, a quienes se suma Alejandro Rodríguez, del Interbloque Federal.

De esta manera, el oficialismo no puede darse el lujo de tener ausentes en el debate, por lo que se decidió alejar a Vanesa Massetani, diputada massista de Santa Fe, de dicha comisión. Será reemplazada por Ricardo Herrera, de La Rioja, quien incentiva la movida propuesta por el kirchnerismo. Esta maniobra, de apartar a Massetani, despertó algunas dudas acerca del comportamiento del Frente Renovador, pero Sergio Massa no ha dado ninguna respuesta en público. Las versiones off the record indican que la legisladora tiene un familiar en delicado estado de salud, por lo que se consideró alejarla del debate.

El juicio por mal desempeño a la Corte tuvo como previa la comisión de Recursos Naturales, del miércoles 25 de enero. Juntos por el Cambio había advertido que no iba a participar de ninguna comisión si el oficialismo se mantenía en esa postura ante el máximo tribunal.

El interbloque de Juntos por el Cambio irá al debate solo si el Frente de Todos consigue el quórum, del mismo modo que ocurrió en la comisión de Recursos Naturales. Una vez cumplido ese trámite, irán a debatir en defensa de los cuatro jueces de la Corte Suprema.

“Hay que ver la actitud que tome el oficialismo, de eso va a depender nuestro comportamiento”, adelantó un referente de Juntos por el Cambio. Este miércoles hubo un encuentro entre los diputados del interbloque donde acordaron que “el planteo del Gobierno es un mamarracho jurídico y político”.