Detuvieron a una mujer acusada de matar a su hija con pastillas de éxtasis

La Dirección Departamental de Investigaciones, a través de su sede en Mar del Plata, detuvo este miércoles a una mujer acusada de asesinar a su hija de 8 años obligándola a consumir pastillas de éxtasis y alcohol. La niña había fallecido el 3 de septiembre, pero el caso volvió a salir a la luz por las denuncias que radicó su padre.

La sospecha recae en la mujer de 46 años, cuyo ex marido no vivía en el mismo domicilio. Según informó el diario La Capital, de Mar del Plata, en un primer momento los médicos certificaron que la nena no tenía señales de golpes, cortes o presión, por lo que en ese entonces determinaron que se trató de una muerte natural.

No obstante, el papá de la niña comenzó a sospechar de su expareja. Ante esto, radicó la denuncia correspondiente y se pidió, desde la fiscalía, que la Justicia de Garantías autorizara la exhumación del cuerpo de la pequeña. A continuación, se solicitaron estudios de laboratorio al Cuerpo Médico Forense de la Policía Científica.

Los nuevos resultados fueron determinantes: quedó confirmado que la nena sufrió "una alteración encefálica a consecuencia de una hemorragia cerebral subaracnoidea, producto de intoxicación aguda".

La nena sufría de epilepsia refractaria con síndrome de West, y tenía un retraso madurativo. Los análisis de alboratorio confiman que su muerte se produjo por un cóctel que tomó de bebidas alcohólicas y drogas, entre ellas MDMA (éxtasis) y Midazolam (benzodiazepina).

Horas antes de la muerte de la pequeña, la mujer había enviado mensajes a su exmarido: "Hasta acá llegué. Voy a cometer una locura. No puedo más". Esta prueba ya fue incorporada al expediente, y podría ser definitiva para esclarecer lo ocurrido.

Ante esto, la Unidad Funcional de Instrucción nº1 pidió la detención de la madre de la niña, hecho que se concretó en el mismo domicilio de la mujer. Fue trasladada a la cárcel de Batán, y se espera que sea imputada por homicidio agravado por el vínculo.