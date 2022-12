Desmienten la abrupta suba de casos de Covid

Si bien han transcurrido casi tres años desde que comenzó la pandemia, en las últimas horas se está hablando de un considerable aumento de casos de Covid, por lo que el Ministerio de Salud de la Nación sigue haciendo hincapié en los cuidados para evitar los contagios

Pese a este panorama, el médico Carlos Kambourian destacó en el programa Metaverso por Ciudadano News que “hay que ocuparse pero preocuparse en absoluto”.

Además remarcó que en el país no se están realizando testeos por lo que el diagnóstico es muy poco preciso: “Se ve una demanda de casos de gripes sencillas, pero no hay aumento en internaciones ni mucho menos casos graves”, dijo y anticipó que esta situación será así de ahora en adelante.

“No habrá una pandemia como la que hubo, no existirá ninguna posibilidad de tomar restricciones respecto de este aumento de casos, ni utilización de barbijo, ni distanciamiento ni mucho menos aislamiento”, sentenció durante la entrevista.

No obstante, Kambourian afirmó que la suba de casos no es algo de ahora: “Esta suba la estamos viendo desde hace unos tres o cuatro meses”, por lo que mostró asombro: “Me llama la atención la oportunidad temporal del anuncio de suba de casos”.

De esta manera, el médico hizo referencia a que el anuncio de aumento de casos se da con la aparición de “detractores de la realidad argentina”.

En relación a las recomendaciones sanitarias de la ministra Vizzotti, el médico consideró que ella está a disposición de la vicepresidenta y el presidente: “Vizzotti está manejada a control remoto. Ella toma decisiones políticas solo para encubrir toda una serie de desmanejos que hay en este gobierno”.

Así mismo el profesional de la salud, hizo hincapié en la importancia de las vacunas: “La prioridad uno es darse las vacunas, pero la prioridad dos es saber cómo darlas, porque las familias no saben y si no saben, no lo hacen”.

De esta forma aseveró que actualmente “hay solo unos 8 o 10 millones de personas con cuatro dosis de vacunas”, por lo que por último recomendó “que nadie se alarme si empiezan a aparecer nuevos casos de covid, porque va a suceder porque claramente no sabemos cómo vacunarnos”.