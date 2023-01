La inseguridad se reinventa constantemente y los robos a las víctimas pueden llegar de la forma menos pensada o esperada. En Retiro, delincuentes aprovecharon el movimiento de vacaciones estival para robar maletas de viajeros.

El epicentro de los atracos tiene como protagonista a la famosa terminal de Retiro por la que día a día pasan miles de personas.

En este último tiempo, pasajeros denunciaron que los micros son interceptados y desvalijados en los alrededores de la estación.

Se suman al combo que permite los ilícitos, la oscuridad, falta de personal de seguridad e incluso enormes cantidades de basura acumulada. Desde la administración de la terminal informaron dónde se puede denunciar el extravío de un equipaje y de cuánto es la indemnización.

Según testimonios de afectados por estos robos, la maniobra de sustracción se produce a pocas cuadras de la terminal y los delincuentes utilizan una “barreta” para violentar el baúl de los micros en una esquina de Retiro que se caracteriza por tener una profunda cuneta.

Aseguran que, en horas de la madrugada, el panorama es aún más grave porque la terminal de Retiro se encuentra ‘desolada’. Sin embargo, la modalidad de desvalijar a los micros de larga distancia empezó a suceder con mayor frecuencia y muchos pasajeros no saben cómo accionar ante tal situación.

Las redes sociales han servido como escenario para seguir los mensajes de pasajeros que evidencian su preocupación al respecto. Cabe destacar que los robos que han puesto en alerta a todos, se producen a dos cuadras a dos cuadras de la terminal.

Días atrás un micro con destino a Rosario, que llegó a la terminal de ómnibus Mariano Moreno de la localidad santafecina, sufrió un brutal asalto a la bodega de la unidad. Los pasajeros que regresaban desde la Costa Atlántica, denunciaron el robo de 10 valijas.

Los damnificados advirtieron que el equipaje se había cargado de manera correcta, pero al llegar a la capital santafesina faltaban 10 valijas.

Una de las víctimas indicó a Cadena 3 que el micro se detuvo en Buenos Aires “para recargar combustible, en los galpones de la empresa” mientras que otra pasajera recordó que “sintieron que la bodega se abrió en la Terminal de Retiro”. Por tal motivo, la principal hipótesis es que en dicho lugar se produjo el robo del equipaje.

Frete a dicha situación, cuestionaron que los choferes no sabían qué había ocurrido y les pidieron que hicieran la denuncia con el seguro. Al viralizarse los robos ocurridos, numerosos usuarios de Twitter manifestaron su preocupación y remarcaron que “esto es histórico y nunca cambió”.

De hecho, otro de los pasajeros advirtió que al llegar y querer tomar un taxi “la planta baja es absolutamente tierra de nadie. Más si te toca bajar por esas escaleritas de los costados”.

A través de Twitter, la usuaria Julieta Fontanazzi cuestionó que ante el delito sufrido “no querían que haga la denuncia, me querían dar $16 mil por el robo”, y otra pasajera identificada como Paula Mena relató que le “robaron la valija el 7 de enero. Salí de Retiro y llegué a Mar del Sur y cuando me bajé el chofer me dijo que se robaron dos valijas. Una era la mía”.

En lo que va del año, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) informó que se registraron 24 denuncias por robo de equipaje en todo el país. En Retiro (Buenos Aires) se hubo 11, Rosario 4, Santa Fe 2, Puerto Madryn (Chubut) 1, San Nicolás de los Arroyos 1, Bahía Blanca 1, Miramar 1, Corrientes 1, Río Cuarto (Córdoba) 1, Terminal Dellepiane (Buenos Aires) 1, informó Télam.

La CNRT informó que debe hacer el pasajero ante la pérdida o robo de equipaje en micros

“La Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), del Ministerio de Transporte, pone en conocimiento a usuarios y usuarias el procedimiento de denuncias por extravío de equipaje.

En tal caso, el pasajero o pasajera tiene que conservar el pasaje y el ticket que fue entregado al momento de despachar el equipaje (marbete) y hacer el reclamo a la empresa dentro de las 24 horas de finalizado el viaje.

A su vez, deberá realizar la denuncia en la CNRT a través del portal control.cnrt.gob.ar o llamando al 0800-333-0300, donde se le realiza un seguimiento por la Gerencia de Calidad y Prestación de Servicios a cargo de Katherina Stickel, y la empresa tiene cinco días corridos para dar respuesta al reclamo (Art. 6º inc. D de la Res. S.T. N° 47/95).

La persona debe conservar esa documentación hasta que el equipaje sea devuelto en perfecto estado o hasta que la empresa indemnice con el monto previsto por las normas. Si la empresa no ofrece una respuesta satisfactoria transcurrido ese plazo, la CNRT interviene en segunda instancia e íntima a la empresa para que indemnice al usuario o usuario. El monto previsto para enero, febrero y marzo del 2023 es de $93.254,56 (Res. ST 47/95 y su modificatoria Res. 212/2002)”.

¿Existe alguna limitación con respecto a los objetos que pueden ser despachados como equipaje?

Desde la CNRT explicaron que “solamente se pueden despachar equipajes de hasta 15 kilogramos de peso; todo excedente será arancelado. No obstante, es recomendable que no despachen objetos frágiles ni equipamientos electrónicos, dado que los equipajes son acondicionados en la bodega del vehículo en bulto cerrado; por lo que no es seguro que se tomen los recaudos para evitar deterioros de objetos de esas características”.