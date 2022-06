Demanda colectiva: cómo es el proyecto de Protectora para reemplazar el índice UVA

Fuente: @JoseLuisRamonOk

El Diputado provincial por Protectora José Luis Ramón presentó una demanda colectiva para que a los deudores de todo el país se les reemplace el índice UVA por el coeficiente de variación salarial.

En charla con Metaverso de Ciudadano News, Ramón explicó: “El objetivo central está en línea con un proyecto que presentamos en el Congreso de la Nación que tiene un título muy significativo que es la aplicación de la teoría del de esfuerzo compartido. Lo que proponemos es que en primer lugar el índice de variación salarial desde el origen del crédito, que no se aplique el UVA y que la parte que hoy no están pagando los usuarios no terminen sobreendeudados de por vida”.

Además, el funcionario comentó: “Aquí debe haber un esfuerzo compartido, es decir, que si alguien sacó un préstamo en el año 2018 por 1 millón de pesos, hoy debe 8 millones de pesos, entonces se proponemos que ajustando el coeficiente de variación salarial, estaría debiendo solamente 2 millones 700 mil pesos".

José Luis Ramón dijo: "La diferencia entre aplicar un índice y el otro es que nosotros proponemos que sea compartido entre el Estado Nacional, los bancos y los usuarios que adquirieron su casa, vehículo o gastaron el dinero en lo que fuere".

"Presentamos este proyecto en el Congreso donde hoy se está discutiendo, pero los diputados del PRO y una gran parte del radicalismo no van a votar a favor, cualquiera sea el proyecto que salga de las comisiones, de manera tal, que desde la política no va a existir una solución a este problema", explicó.

El diputado también advirtió: "La única solución que vimos para los usuarios fue un juicio mediante la justicia federal. La demanda ya fue presentada en nombre de todos los usuarios bancarios que adquirieron estos créditos bancarios hipotecando su casa, prendando su vehículo o comprometiendo su patrimonio con un crédito personal y va dirigido contra los bancos que tienen la mayor cantidad de operatorias de este tipo".

Además para explicar sus términos Ramón comentó: "El coeficiente de variación salarial es un promedio del aumento que han tenido los salarios desde el año 2017 que rigen estos créditos UVA a la fecha". "El Banco Central de la República Argentina protege a las entidades financieras que están abusando de la economía de la familia". "Ni desde Juntos por el Cambio ni desde el Frente de Todos han logrado establecer un sistema financiero que proteja el interés económico de los usuarios".