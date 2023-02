Crimen de Lucio: este jueves se conocerá el veredicto y la pena contra las acusadas

Este jueves 2 de febrero se conocerá, tanto el veredicto como la pena que recae sobre la madre de Lucio Dupuy y la pareja de esta. Los jueces Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora, junto con la jueza Alejandra Ongaro, determinarán si Magdalena Espósito Valenti y Abigaíl Páez son culpables o no de "homicidio calificado y abuso sexual ultrajante" contra el niño, quien murió en noviembre de 2021.

Tanto el veredicto como la pena se conocerán este jueves, al tiempo que los fundamentos se expresarán más adelante. La fiscalía pidió la pena de prisión perpetua para las mujeres, quienes solicitaron no estar presentes en la sesión, pedido que los jueces autorizaron.

Las acusadas hicieron una presentación para asentar su ausencia en la sala, procedimiento que llevaron a cabo a través de sus abogados ((Pablo de Biasi para la madre del niño, Silvina Blanco Gómez para la pareja de la madre).

El juicio se desarrolló en 18 audiencias, y la fiscalía, integrada por Verónica Ferrero, Máximo Paulucci y Mónica Rivero, acreditó que tanto Magdalena Espósito Valenti y su pareja mataron al niño de 5 años entre las 17:30 y la 19:40 del 26 de noviembre de 2021 en Santa Rosa, ciudad capital de La Pampa.

Teniendo como base los datos de la autopsia, la fiscal Verónica Ferrero habló de maltrato físico continuo y abusos sexuales, con lesiones de vieja data. La madre del niño fue acusada de abuso sexual gravemente ultrajante, por acceso carnal vía anal con un objeto (esto es agravado por el hecho de que lo hizo la ascendiente, es decir, su madre), con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con un menor de 18 años. Todo esto como delito continuado, con ensañamiento y alevosía.

Con respecto a Abigaíl Páez, la pareja de la madre del niño, está imputada por abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de realización, y con acceso carnal vía anal con un objeto. Todo esto agravado por haber sido cometido por quien estaba a cargo de su guarda, con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con un menor de 18 años.

Lucio Dupuy junto a Cristian, su papá

El abogado de Páez justificó que su defendida no cometió homicidio agravado, sino homicidio preterintencional. Esto quiere decir que no hubo intención de matar a Lucio, y que no buscaba ese fin. En otro de los puntos, el defensor sostiene que Páez intentó hacerle masajes de reanimación para evitar que muriera ese día, cuando finalmente fue en búsqueda de la Policía y más tarde lo llevó al Hospital Evita, lugar al que llegó ya con el niño fallecido.

El defensor de Espósito Valenti, De Biasi, pidió la absolución porque asegura que ella no estaba en la vivienda en ese momento, y descartó la responsabilidad por supuesta omisión en el homicidio. En forma subsidiaria, el abogado planteó que, si fuera hallada culpable, solo podría imputársele una conducta preterintencional.