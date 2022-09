Conflicto con los neumáticos: "Estamos con el sueldo del 2021"

Durante este fin de semana se agravó la crisis en el sector de los neumáticos luego de que Fate, Bridgestone y Pirelli pararan sus operaciones y de esta forma se paralizara la producción en Argentina.

En declaraciones en el programa Metaverso, lunes a viernes de 9 a 11 por Ciudadano News, Claudio Mora, trabajador en Fate neumáticos e integrante de la Comisión Directiva Nacional del SUTNA, expresó: “Las empresas están citadas por el Gobierno, al igual que nosotros, también a partir de que habían cerrado la revisión paritaria 2021/2022, que es lo que estábamos discutiendo y fue allí que la comisión negociadora se encuentra con el expediente cerrado unilateralmente por parte del Ministerio haciéndole el juego a las empresas".

Esta situación, "derivó en una conflictividad, un poquito más fuerte", explicó Mora y completó: “La producción está parada por tiempo indeterminado desde el miércoles, a las 13, cuando recibimos esta noticia y de ahí en más los trabajadores de neumáticos no están yendo a los lugares de trabajo más que a manifestarse en la puerta planteando las necesidades que estamos pasando porque esta es una discusión de la paritaria del año pasado y estamos con el sueldo del año pasado".

El trabajador indicó que "esto es muy importante para las 5 mil familias del neumático, pero es más importante para la población en general porque durante la pandemia, antes de que saliera la vacuna, hubo una necesidad de que nosotros vayamos a trabajar, masivamente concurrieron los trabajadores y se trabajó porque decían que no podía quedarse sin ruedas las ambulancias, los colectivos, las patrullas y demás".

Pero ahora, "no se nombra esto y no es un problema solo que se detengan las automotrices, que también es importante, sino que los neumáticos que se están fabricando, sino que estamos con retención de tareas por tiempo indeterminado, pero anteriormente venimos de cinco meses de hacer paro cada 15 días parábamos 8 horas, entonces esa detención afectaba suficientemente como para que hubiera escasez, en realidad la escasez es porque los neumáticos que se fabrican, que son mucha cantidad, casi medio millón de neumáticos al año, no quedan en la Argentina, se los están llevando las empresas en forma de exportación pero se fabrican con los dólares diferenciados que se les está dando a las empresas".

Entonces," si había un problema de desabastecimiento, el Gobierno además de no hacer lo que hizo con nosotros, debería haber aplicado la Ley de Abastecimiento de los neumáticos que estaban saliendo en cantidades todos los días, por ejemplo, de Fate salen 50 camiones para el exterior con neumáticos”, explicó el trabajador.

Al consultarle si los dueños de estas empresas piden dólares a $140 para la importación, pero ellos después venden a un dólar blue, Mora dijo: "Claro, no solo a dólar blue, sino que además, después se quejan de que tienen que comprar algunos insumos o algunos dólares que necesitan con el dólar a $180".

Mora indicó que "el precio de los neumáticos está sobrevaluado por la escasez además de los costos y esto hace que haya una presión mayor sobre este conflicto. Ahí hay una responsabilidad por parte del Gobierno en todo sus organismos que tendrían que actuar en este sentido controlando, pero además ya lo hemos denunciado, y no es solamente un problema gremial, de si tenemos o no tenemos derechos, sino que, además, afecta a la población en general y todo eso lo sufrimos".

Con respecto a cuánto debería salir un neumático de acuerdo al cuadro de exportaciones y el crecimiento en estos primeros ocho meses del año mucho más grande con respecto al 2021, y Bridgestone se encuentra entre una de las empresas que más ha estado exportando con montos exorbitantes, valores muy grandes, Mora explicó: "El neumático a precio internacional es como nos está figurando a nosotros, pasa que para que no tengamos que pagar el valor internacional, que son alrededor de 20 dólares el kilo, acá se está pagando ahora alrededor de 27 dólares el kilo, las empresas los sacan de fábrica con una ganancia de 6 dólares por kilo, ahora están multiplicadas esas ganancias porque la diferencia la hacen con que el dólar que están recibiendo del Gobierno".

“Están más caras de lo que deberían estar, estamos pagando neumáticos de Noruega y la ellos están recibiendo subvenciones que Noruega hoy ni siquiera la energía la tiene. Las empresas recibieron para poder instalar las máquinas que tienen el préstamo del Bicentenario en su momento, están recibiendo exenciones impositivas, subvenciones a la energía, entre otras".

El trabajador contó que "ahora no estamos cobrando las horas de trabajo porque se está haciendo un paro y nunca nos lo pagaron, venimos sin cobrar hace cinco meses los días de paro porque se hicieron y todos fueron descontados, entonces, los compañeros vienen con un sueldo desde el año pasado y entonces, seguimos cobrando el sueldo con compañeros que tienen por ejemplo, en Pirelli $474 la hora, imagínense que es una empresa internacional que esponsorea a Ferrari", manifestó.

Dentro del reclamo, se dice que piden una mejora de pago para días de fin de semana de trabajo, de un 200%, a lo que Mora explicó: "El convenio colectivo de trabajo que viene desde los ’90, los que estaban en su momento aceptaron por las cuestiones de la crisis en esos años, una modificación en el convenio que nos obliga a trabajar en turnos rotativos, las 24 horas, una persona puede trabajar en el mismo mes tres turnos y esa situación hace que trabajemos obligados los fines de semana".

Y amplió: "La ley de contrato de trabajo desde hace más de 70 años plantea que cualquier que trabaje después de las 13 horas hasta el domingo completo hasta las cero del lunes, cobra hora extra extraordinaria del 100%. La ley también dice que eso es opción del trabajador y nosotros no podemos elegir, es obligación y si lleva a tener algún problema, se enferma o tiene alguna necesidad personal o social, en ese momento tiene que justificar el no ir porque si no es plausible de sanciones" entonces, "con esa obligación nosotros estamos cobrando lo mismo que cobraríamos normalmente como dice la ley, pero en el convenio figura algo que nos obliga que es contra los trabajadores".

Por lo tanto, "nosotros estamos pidiendo un poco más de compensación, las empresas hicieron un ofrecimiento que era por un año nada más, una bonificación por tiempo determinado y era solo para un grupo de compañeros, o sea, todas las ofertas de las empresas, incluso la última que dijo 38% son medidas como para que no aceptemos porque son inaceptables muchas de ellas".

Al consultarle si Sutna pone el riesgo una manera atenta contra el bienestar y seguridad de sus afiliados, el sindicalista afirmó: "No, al contrario", y amplió: "Intentamos buscar todas las voces, y hablar con las tres empresas, la única que respondió fue Bridgestone, y lo hizo con un comunicado que dice que 'por el bienestar y seguridad de nuestros empleados son nuestros valores más importantes, y por eso nos comprometemos a brindar un lugar de trabajo seguro para cada colaborador'.

Por eso, "nosotros no estamos poniendo en riesgo la seguridad de nuestros trabajadores porque estamos reclamando no solamente estas cuestiones en relación con el sueldo, sino que pretendemos que los trabajadores dejen de hacer horas extra en sus francos, que es lo que está generando la baja en el sueldo y eso sí perjudica, porque Bridgestone lamentablemente da muchísimas horas extras para los trabajadores como Fate y Pirelli y esto hace que los trabajadores están perjudicados en su salud".

Mora dijo que "a los trabajadores, en vez de trabajar siete días seguidos que a veces sucede, trabajan además los días de franco. Entonces, es mentira que se preocupan por la salud y bienestar de sus trabajadores", concluyó.