Cómo evitar estafas en los alquileres durante las vacaciones

Se acerca la temporada de verano 2023 y las vacaciones, momento en el que miles de familias y grupos de amigos aprovecharán para tomarse unos días y viajar a la costa y otros lugares. Es por eso que desde hace un tiempo arrancaron las búsquedas de alquileres, en lo posible, accesibles.

Sin embargo, suele suceder que las estafas estén a la orden del día en esta época, por lo que el Colegio de Martilleros de Mar del Plata alertó sobre posibles fraudes y dio recomendaciones para evitar pasar por el mal momento o perder dinero.

En primer lugar, desde la entidad aconsejan consultar quién es el martillero o inmobiliaria responsable y corroborar esa información llamando al Colegio de Martilleros que corresponda, con el fin de verificar que la publicación es real. Además, sirve si se necesita hacer algún tipo de reclamo.

Por otro lado, desde el Colegio indicaron que hay muchas sorpresas a la hora de alquilar casas o departamentos a través de las redes sociales. Por ejemplo, fotos que no coinciden con la propiedad, electrodomésticos que no funcionan, menos capacidad de la que figuraba en la publicación (apta para 4 personas y no para 8), el lugar deteriorado, entre otros.

De esta manera aseguran que, si se trata con martilleros o inmobiliarias, los riesgos de ser estafado o llevarse una desilusión son "casi nulos".

10 recomendaciones para no ser estafado en las vacaciones

A todo lo que indica el Colegio de Martilleros de Mar del Plata, que además se unió con otros colegios para brindar asistencia y servicio personalizado, se suman otros 10 consejos para escapar de los fraudes:

1) Si existe la posibilidad, confirmar y alquilar de manera presencial porque puede ser más seguro y económico. Además, al ser un encuentro personal es más probable que no haya una estafa.

2) Si las publicaciones están en plataformas como Marketplace o redes sociales, siempre se recomienda leer comentarios, opiniones y puntuación.

3) Buscar alojamiento en páginas oficiales y reconocidas, pero también conviene chequear el domicilio, ver las fotos, etc.

4) Cuando la comunicación es telefónica, se aconseja que sea por llamada y no por WhatsApp. Si es teléfono fijo, mejor.

5) Señar la vivienda a través del banco (transferencia, entre otros medios) y nunca pagar el total hasta ingresar al lugar.

6) Chequear en Google Maps o Street View si la vivienda existe y el estado de la misma.

7) Pedir de forma anticipada el contrato y un listado de los muebles y servicios que tiene. También se recomienda pedir un apartado con la posibilidad de rescindir el contrato si hay alguna falla que no se solucione en 48 horas.

8) Desconfiar si no hay publicaciones, opiniones y comentarios.

9) Desconfiar de los anuncios con precios llamativamente bajos, con faltas de ortografía o mal redactados.

10) Antes de entrar a la casa o departamento, comprobar que todo esté en orden junto al dueño o responsable de la inmobiliaria y tomar fotos o grabar para después asegurar que todo quedó como estaba.

Además, en caso de ser víctima de algún tipo de estafa o para recibir asesoramiento, está habilitada la línea de la Defensoría: 0800-222-5262.