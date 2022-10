Cómo afectará el recorte en el presupuesto educativo del 2023

La partida destinada a Educación en el Presupuesto 2023 será la segunda más baja de la última década. De acuerdo a un análisis, tendrá un ajuste interanual del 15.5%, levemente inferior a la reducción del 15.6% que se efectuó en 2020 durante la pandemia.

La información surge a partir del informe 'Presupuesto educativo nacional 2023', realizado por el Observatorio de Argentinos por la Educación.

El director general del Observatorio, Alejandro Castro Santander, advirtió en diálogo con El Interactivo, de Ciudadano News, que esta "triste" noticia no los "asombra".

"Un recorte presupuestario para el 2023, en una situación tan compleja como la que pasa el país, pega en muchos sentidos", señaló, indicando que el sector dirigido a la información y evaluación de la calidad educativa, es el que más les preocupa.

Castro Santander marcó que "si no se evalúa y si no se apunta a la calidad de los procesos educativos, realmente no sabemos a dónde vamos".

A su vez, el especialista en gestión educativa puntualizó que este recorte recae también sobre el salario de los docentes, la infraestructura de las escuelas, las capacitaciones, entre otros aspectos que hacen al sistema, "que reconocemos que anda muy mal", aseveró.

"Cada vez que nos medimos a nivel internacional, a nivel regional o a nivel local, va quedando en evidencia lo mal que funciona nuestro sistema educativo, que se ve en estas que los chicos no aprenden lo que deben, sobre todo en área de Lengua, Matemáticas y de las ciencias", informó.

Por otro lado, dijo que “el secundario siempre ha sido el gran desafío, en donde no terminamos de hacer propuestas concretas", pero "la primaria siempre también es el gran tema, porque a la primaria hay que cuidarla mucho, es la introductoria de los aprendizajes".

“Vivimos en una sociedad, en una cultura muy violenta, en donde la educación debería ser el protagonista para ir modificando de a poco todo esto, porque no estamos haciendo ni previniendo, ni interviniendo correctamente para que se produzca un cambio significativo en nuestra la cultura”, completó.